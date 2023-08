Na leteckou dopravu dopadnou zelené plány. Vyšší ceny letenek jsou nevyhnutelné

Jak to dopadne na ceny, je otázka. Je ale zřejmé, že zvýšené náklady leteckých společností zaplatí hlavně pasažéři. „Promítnutí nejrůznějších daní či poplatků do konečných cen se dá jen těžko predikovat. Kalkulace není dobře možná, pokud člověk nezná detaily fungování konkrétních leteckých společností,“ řekl odborník z poradenské skupiny EY Petr Kováč.

Firma S&P Global Platts odhadla, že zdanění leteckého paliva by mohlo zvýšit cenu letenek u nízkonákladových aerolinek už v příštích letech až dvojnásobně. Třeba zpáteční let z Paříže do Říma by mohl zdražit zhruba o 35 eur, v přepočtu asi 840 korun.