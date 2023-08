VIDEO: Harrier II a Lightning II se spolu předvedly na RIAT 2023

Letecká přehlídka RIAT (Royal International Air Tattoo) patří mezi nejprestižnější podniky tohoto druhu na světě a koná se s roční periodicitou na základně Královského letectva (RAF) ve Fairfordu. Letošní ročník proběhl ve dnech 14. až 16. července.

Bohatý program RIAT 2023 nabídl například společné vystoupení dvou různých typů letounů kategorie STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing), a to strojů McDonnell Douglas EAV-8B Harrier II Plus z výzbroje španělského námořnictva a stroje Lockheed Martin F-35B Lightning II z výzbroje Královského letectva.

Byť tyto letouny dokážou vzlétat i kolmo (kategorie VTOL / Vertical Take-Off and Landing), tak v praxi se používá krátkého vzletu, při kterém se spotřebuje méně paliva a letoun může mít vyšší vzletovou hmotnost (zkrátka může nést více výzbroje).