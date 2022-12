VIDEO: Vidět ho ve vzduchu je svátek. Natočili jsme slavný bombardér RAF

Pokud není největší, tak v každém případě patří mezi největší vojenské letecké přehlídky světa. Royal International Air Tattoo (RIAT) se koná každoročně na základně Královského letectva (RAF, Royal Air Force) ve Fairfordu. Letos, tedy v roce 2022, se konala ve dnech 15. až 17. července a ukázalo se na ní 266 letadel. Snad jen dodejme, že v historii bývala i jiná periodicita a také jiné lokality tohoto leteckého svatostánku.

RIATu se neúčastní pouze letadla současná, moderní, ale oko diváka potěší i stroje historické. A jeden z nich, bombardér Avro Lancaster, nám ukazuje video z letošního ročníku.

Předmětný stroj, sériového čísla PA474, patří Battle of Britain Memorial Flight a představuje stěžejní verzi Lancaster B Mk I, která se v masivních počtech účastnila bombardovací ofenzívy proti Třetí říši.

Druhý letuschopný exemplář je Lancaster B Mk X a provozuje ho Canadian Warplane Heritage Museum zpoza Atlantiku. Mark desítka je licenční kanadská verze vyráběná pro kanadské perutě, odpovídá víceméně domácí verzi B Mk III, pouze drobné odlišnosti byly dány subdodávkami vybavení od kanadských a amerických výrobců.

Bombardér Avro Lancaster od Battle of Britain Memorial Flight ve formaci se stíhačkou Hawker Hurricane

Battle of Britain Memorial Flight (BBMF), tedy pamětní letka bitvy o Británii, je historická letka Královského letectva a spadá pod 1. skupinu RAF, její domovskou základnu dnes najdeme v Coningsby. Navzdory názvu odkazujícímu na bitvu o Británii se BBMF věnuje odkazu celého druhoválečného působení RAF.

Ostatně prakticky všechny její typy letadel, s výjimkou Spitfire Mk.IIa, vznikly až po bitvě o Británii. Cvičný typ Chipmunk je navíc poválečný, ale i v BBMF slouží v roli cvičného stroje, resp. pro kondiční lety předváděcích pilotů, aby si udržovali návyky na strojích se záďovým podvozkem během pojíždění, startu a přistání.

Historie BBMF se začala psát v roce 1957, kdy získala své první letouny, a to tři spitfiry a jednoho hurricana. Její letadlové portfolio se postupně rozrůstalo a dnes ho tvoří celkem tucet strojů pěti základních typů, přičemž nejpočetnější typ Spitfire je tam v pěti různých verzích.

Battle of Britain Memorial Flight V současnosti provozovaná letadla Stíhací (a neozbrojená fotoprůzkumná verze PR): 2 kusy Hawker Hurricane (Mk IIc)

(Mk IIc) 6 kusů Supermarine Spitfire (Mk IIa, Mk Vb, LF Mk IXe, LF Mk XVIe, PR Mk XIX) Bombardovací: 1 kus Avro Lancaster Transportní/výsadková 1 kus Douglas C-47 Dakota Cvičná: 2 kusy de Havilland Canada DHC-1 Chipmunk

Bombardér Avro Lancaster od Battle of Britain Memorial Flight v podobě z roku 1992. Od začátku služby u BBMF stroj několikrát změnil podobu, myšleno kódová písmena a malůvky „nose art“, aby odkazoval na konkrétní vybraný stroj z druhé světové války. Jen sériové číslo PA474 je stálé, neměnné. Například letoun v zachycené podobě s kódovými písmeny PM-M2 má představovat Lancaster B Mk III od 103. peruti RAF, jeho sériové číslo bylo ED888. Tento stroj je zajímavý tím, že přežil 140 bojových vzletů a jeho střelci mají na svém kontě připsány dvě německé stíhačky.

Těžký čtyřmotorový bombardér Avro Lancaster B Mk I získala Battle of Britain Memorial Flight v roce 1968, byť až do roku 1973 se něm muselo pracovat, než se s ním mohlo opět začít létat. Ale jakou kariéru měl daný stroj od svého „narození“?

Lancaster sériového čísla PA474 vyrobila v roce 1945 továrna Vickers-Armstrongs v Chesteru. Protože v Evropě už bylo rozhodnuto, počítalo se s ním pro nasazení proti Japonsku před případnou invazí. Měl tedy sloužit v některé z bombardovacích perutí v sestavě Tiger Force, což by znamenalo dálkové lety z Okinawy, jinými slovy také dálkové lety plné nebezpečenství. Ale díky kapitulaci Japonska k tomu už nedošlo.

Po válce byl PA474 upraven na verzi pro fotografický průzkum, stal se z něho (dočasně) Lancaster PR Mk I. Stroj přišel o střelecké věže, respektive o všechnu výzbroj, a do pumovnice mu byla instalována sada kamer. Od podzimu 1948 stroj používala 82. peruť RAF pro snímkování afrického vnitrozemí na jihu a východě kontinentu.

Avro Lancaster, sériového čísla PA474, v podobě létající laboratoře pro testování křídla s laminárním profilem, které mu stojí na hřbetě.

Když si svoje nasnímal, pověsila se nad něj jako Damoklův meč hrozba, že bude přestavěn na bezpilotní stroj. Dokonce se hovoří o bezpilotním cíli, ale v podstatě v každém případě by to znamenalo konečnou. Naštěstí bylo toto neštěstí odvráceno. Zachránil ho nástup na Royal College of Aeronautics, kde se stal létající laboratoří pro testy křídla s laminárním profilem. Vlastní křídlo mu samozřejmě zůstalo, to zkoušené mu hodili na hřbet. Na tom hřbetě však netradičně stálo, což při takových experimentech nemělo vliv na funkci.

Po odchodu z výzkumu se mu začala pomalu vracet jeho bývalá krása, s povděkem musíme kvitovat především návraty střeleckých věží. A v takovém stavu, představující opět původní verzi B Mk I, létá PA474 dodnes ve flotile Battle of Britain Memorial Flight.