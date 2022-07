PODCAST: Piloti jsou z volby F-35 nadšení. Kdo má ale hlavu v dlaních?

Rozhodnutí české vlády jednat s americkou stranou o nákupu 24 letounů F-35 a opustit tak dosud používané gripeny je bezesporu začátek dlouhé cesty. „Největší předností je to, že se F-35 bude bezpochyby používat ještě dalších třicet čtyřicet let, to u gripenu rozhodně nepřichází v úvahu,“ říká v Technet podcastu vojenský analytik Jiří Vojáček.