Slavnou sbírku létajících unikátů založil dobrodruh bez bázně a hany

Později legendární a rozsáhlou sbírku historických letadel – Shuttleworth Collection – začal tvořit ve třicátých letech automobilový závodník a pilot Richard Ormonde Shuttleworth. Zde je dobré si uvědomit, že stroje, které mladý pán Shuttleworth sbíral, v té době nebyly pro něho zdaleka tak staré, jako jsou dnes pro nás. Ostatně ve sbírce nejdeme i jeho první letadlo de Havilland DH.60X Hermes Moth, pořízené jako čtyři roky staré a s nímž samozřejmě intenzivně létal. A do letuschopného stavu potom uváděl i zakoupené chátrající letadlové veterány.

A v tomto duchu je vedena muzejní sbírka letadel v Old Wardenu do současnosti. Zkrátka je vyloženě „živá“ a její letadla jsou často prezentována na leteckých dnech. Jen na letišti Old Warden se ročně koná řada takových akcí, samozřejmě se nejedná pouze o větší letecké dny, ale i o menší komorní akce.

Modrý DH.60 Cirrus Moth a bílý DH.60X Hermes Moth ze Shuttleworth Collection. Vyobrazený DH.60X s imatrikulací G-EBWD je vůbec prvním letounem, který si Richard Shuttleworth pořídil.

Kromě letadel historických si do sbírky našly cestu i novodobé repliky, které najdeme především v množině letadel z pionýrských dob letectví a v množině letadel z velké války. Ale musíme pochválit, že to jsou repliky v pravém smyslu slova, nejsou to tedy žádné zmenšené napodobeniny svých vzorů. Nakonec i na fotografiích u tohoto článku jsou repliky přiznány.

Slavná Shuttleworth Collection však neobsahuje pouze letadla, najdeme v ní totiž i řadu provozuschopných exponátů historické pozemní techniky. Je pravdou, že je zakladatel začal sbírat vlastně o dost dříve než letadla. Sbírka tedy obsahuje také motocykly a automobily osobní i užitkové. A aby toho nebylo málo, jsou v ní i parní lokomobily a jejich evoluční nástupci zemědělské traktory. A právě historické traktory představují ideální prostředek pro přetahování historických letadel po letištní ploše.

De Havilland DH.88 Comet (Shuttleworth Collection)

Richard Shuttleworth dostal do vínku vyloženě dobrou startovní pozici. Narodil se 16. července 1909 do velmi bohaté průmyslnické rodiny. Už Richardův rodný dům, známý Mansion House v Old Wardenu, hovoří více než výmluvně. Za domem stojí (obrazně) význačný viktoriánský architekt Henry Clutton, přičemž dům stavěl v roce 1876 pro Josepha Shuttlewortha (1819–1883), což byl Richardův dědeček in memoriam.

A kde Joseph Shuttleworth přišel k takovému bohatství? V roce 1842 spolu se svým společníkem Nathanielem Claytonem založili v Lincolnu strojírenskou firmu Clayton & Shuttleworth zaměřenou především na výrobu parních lokomobil a mlátiček. Ukázalo se, že to byl v té době dobrý podnikatelský nápad, neboť pro uživatele těchto strojů to oproti práci založené na živé síle znamenalo velký skok kupředu v produktivitě. A tak rostl nejen objem výroby, ale i počet továren této společnosti, která navíc expandovala do kontinentální Evropy.

Rodný dům Richarda Shuttlewortha. Vpředu vidíme parní lokomobilu Dorothy ze Shuttleworth Collection.

Když Joseph Shuttleworth opustil tento svět, zdědil jeho majetek syn Frank (1845–1913), bývalý plukovník britské armády a budoucí otec Richarda. Frank Shuttleworth měl evidentně na všechno dost času, protože když si roku 1902 bral za manželku třadvacetiletou Dorothu Clotildu Langovou (1879–1968), bylo mu už slušných sedmapadesát let. A snad, že sedmička je šťastné číslo, tak tolik let po svatbě se manželům narodil právě syn Richard. Šťastní byli rodiče, šťastný byl celý Mansion House a tři dny se radovali přátelé v Bedford Country Clubu, kam poslal pyšný otec na vlastní náklady 105 imperiálních galonů (cca 477 litrů) portského vína. Relativně vysoký věk novopečeného otce měl však jednu zásadní nevýhodu, malý chlapec se už ve svých čtyřech letech stal polosirotkem.

Richarda Shuttlewortha od útlého věku fascinovaly jakékoliv stroje s motorickým pohonem, a to už můžeme považovat za první kvalifikační předpoklad pro později realizovaný nápad s jejich sběratelstvím. Svůj podíl na prohlubování Richardovy inklinace k technice měla i jeho maminka, která byla jednou z prvních žen v Británii s řidičským průkazem, a synek sotva dosáhnuvší na pedály už začal prohánět rodinný vůz po rodinném panství.

Vedle toho byl Richard dost temperamentní až divoký. To nakonec nepřímo dokládá jeho raná přezdívka „Mad Jack“. Jeho divoké jednání si demonstrujme na jedné šílené akci z dob studií. Protože to chtěl někam dotáhnout, nelezl na komín pivovaru, ale ke svému výškovému výstupu si vybral střechu knihovny, kde na jednu z vysokých a špičatých fiál pověsil svůj cylindr.

V devatenácti letech vstoupil do armády, kde jezdil na koni – což ho také bavilo – u kavalerie. Konkrétně byl u 16./5. královského kopinického pluku (název může být matoucí, ale zbraň kopí už se používala pouze pro slavnostní příležitosti). Jízda na koni ho bavila dokonce tak, že se v době vojenské služby účastnil koňských dostihů. S vojenskou kariérou se rozloučil v roce 1933, kdy už mohl disponovat dvěma miliony britských liber z otcovy závěti, které mu byly uvolněny podle nastavených podmínek po dosažení plnoletosti, tj. třiadvaceti let. A s tím už se daly dělat divy.

S automobilovými závody samozřejmě začal už dříve, také ještě když byl vojákem. Nesmíme si to totiž představovat tak, že byl u kavalerie držen na uzdě, nebyl to žádný záklaďák. Stejně tak rok před opuštěním armády absolvoval letecký výcvik v jednom aeroklubu. Zajímavé je, že v té době chtěl přejít ke Královskému letectvu, ale tam ho odmítli s tím, že do řad nováčků preferují přeci jen mladší zájemce.

Bristol M1C, replika (Shuttleworth Collection)

Od začátku roku 1932 už měl Richard Shuttleworth na Old Warden vlastní cvičný dvouplošník de Havilland DH.60X Hermes Moth s imatrikulací G-EBWD, který tam je dodnes a nese si tak zasloužený titul služebně nejstaršího letadla Shuttleworth Collection. V létě 1932 a roku následujícího si mladý pán přikoupil po jednom lehkém jednomístném stroji Camper Swift, z nichž ten první dnes ve sbírce také najdeme. Letouny nebyly v té době žádnými veterány, „Rorýs“ se zrovna vyráběl a stejně tak „Můra“, byť v novější verzi. Richard Shuttleworth s nimi vystupoval na leteckých dnech a došlo i na leteckou soutěž. Nákup historických letounů přišel na řadu později.

Mezitím Richard Shuttleworth stále závodil na soutěžích automobilových rozličných kategorií, od závodů do vrchu až po Velké ceny. Při Velkých cenách se utkával s borci, jako byli Chiron, Wimille, Dreyfus a další. Ale jedna taková Velká cena jeho kariéru automobilového závodníka ukončila. Když se probral z devatenáctidenního bezvědomí, do kterého se dostal následkem havárie během tréninkových jízd před Velkou cenou Jižní Afriky konané na okruhu ve Východním Londýně na pobřeží Indického oceánu, zcela rozumně usoudil, že mu to za to nestojí a pověsil volant závodního vozu na hřebík.

O to více se vrhal do létání a zároveň měl více času věnovat se svému letadlovému portfoliu, které se začínalo úspěšně rozrůstat a v té době navíc přišly i první letouny historické. Zatím jmenujme jen Blériot XI z roku 1919, který létá dodnes a představuje tak nejstarší provozuschopný letoun na světě. Zde podotkněme, že na Richarda Shuttlewortha se nemůžeme dívat pouze jako na šťastlivce disponujícího velkým jměním, který si koupil staré éro a pro něj hotovo. Ne, sám navlékl montérky, do ruky vzal vercajk a svá letadla opravoval, renovoval, zprovozňoval. Ostatně i podobně se nořil pod kapoty automobilů.

Supermarine Spitfire LF Mk.Vc (Shuttleworth Collection)

Když v roce 1939 vypukla válka, přihlásil se v říjnu do Dobrovolnické zálohy Královského letectva (RAF Volunteer Reserve), kam byl kvůli nově nastolené situaci v Evropě bez okolků přijat. Po absolvování vojenského leteckého výcviku měl být zařazen do týmu pro vyšetřování nehod letadel RAF. Při svém posledním cvičném letu (nočním), ke kterému odstartoval v noci na 2. srpna 1940 na letounu Fairey Battle (třímístný letoun, ale poručík Shuttleworth v něm letěl sám), narazil do svahu kopce a zahynul. Bylo mu 31 let.

Slavná Shuttleworth Collection

Na počest svého syna a k zachování jeho odkazu Dorothy Shuttleworthová sbírku nerozprodala, ani neponechala osudu, ale v roce 1944 založila nadaci, která se o letadla a další techniku ze sbírky stará a navíc sbírku do dnešní doby násobně rozšířila a přistavěla i stavební objekty (hangáry).

Dorothy Shuttleworthová během války také poskytla část velkého rodinného domu (Old Warden Mansion House) Červenému kříži pro rekonvalescenci zraněných letců. Později byla v dané budově zřízena zemědělská škola, která tam je dodnes.

Sopwith Triplane, replika (Shuttleworth Collection)

Jako muzeum můžeme Shuttleworth Collection titulovat od roku 1963, tehdy se hangáry (kterých tam nebylo zdaleka tolik jako dnes) otevřely veřejnosti. A roku následujícího proběhl na letišti Old Warden první letecký den, při kterém byly exponáty sbírky k velké radosti diváků i pořadatelů prezentovány ve vzduchu.

Nyní nás čekají videa a fotografie některých z položek Shuttleworth Collection. Postupně se podíváme na letadla z dob pionýrských, z velké války, z nadějného věku meziválečného, dále z druhé světové války a na úplný závěr přijde technika pozemní.