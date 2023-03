NASA ukázala skafandry, v nichž se budou astronauti procházet po Měsíci

Velký panoramatický průhled a robustní provedení, tak vypadá prototyp skafandru Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), který byl ve středu představen veřejnosti. Sama firma uvádí, že výsledný vzhled bude poněkud jiný.

„Vzhledem k tomu, že skafandr nošený na Měsíci musí být bílý, aby odrážel tepelné záření a chránil tak astronauty před extrémně vysokými teplotami, používá se v současnosti při představení krycí vrstva, aby zakryla patentovanou konstrukci skafandru,“ vysvětlují zástupci firmy Axiom.

Společnost se zároveň pochlubila, že tato ochranná vrstva vznikla ve spolupráci s kostýmní návrhářkou Esther Marquis ze série „For All Mankind“, kterou vysílá streamovací služba Apple TV+. Prototyp skafandru je černý s oranžovými, modrými a bílými linkami.

„Pečlivě jsme zvážili dlouholeté zkušenosti NASA a využili je při konstrukci skafandru pro Měsíc a pro naše budoucí zákazníky společnosti Axiom Space,“ uvedl Mark Greeley, manažer programu Extravehicular Activity (EVA) společnosti Axiom Space.

Tyto nové skafandry vycházejí z konstrukce skafandru xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) od NASA, který měl premiéru v roce 2019. Jeho cílem bylo nahrazení dvou různých obleků, které v současnosti NASA používá při cestách do vesmíru. Při startu a návratu na Zemi kosmonauti oblékají oranžový oblek, který dokáže čelit vysokým teplotám při průletu atmosférou, na „vesmírnou procházku“ nosí těžký bílý skafandr, chránící před extrémním chladem ve volném prostoru. Nakonec se rozhodlo, že Skafandr xEMU však bude sloužit jen jako těžký „oblek na ven“.

19. října 2019

Skafandr xEMU byl vybrán ze tří vývojových verzí, vedle něj tu byl Space Suit System z již zrušeného programu Constellation a pak tzv. Z-Suit, který se vyvíjel v rámci Advanced Space Suit programu.

Skafandry pro 90 procent americké mužské a ženské populace

Vyrobit nový skafandr není jednoduché. Musí kosmonauta zásobovat kyslíkem, ochránit ho před extrémně vysokými i nízkými teplotami a před radioaktivním zářením. Musí zvládnout regulaci teploty, zajistit energii, komunikaci a je vybaven i nouzovým pohonným systémem. Jeho elektrické součástky zároveň smějí být napájeny jen velmi nízkým napětím, protože kyslíková atmosféra uvnitř obleku by se mohla lehce vznítit.

Nové skafandry zahrnující přilbu, hledí, boty a batoh byly vyvinuty během zhruba deseti let. Nabízejí lepší ochranu před drsnými podmínkami ve vesmíru a lepší flexibilitu pro astronauty než ty předchozí. Kosmonauti by se v nich mohli lépe ohýbat nebo dřepět, například při sbírání kamenů z měsíčního povrchu. Hlavní inženýr Jim Stein na akci, kde byly vesmírné obleky představeny, v nich dokonce předvedl výpady a dřepy.

Na přilbě jsou namontovány kamery a světla a batoh obsahuje systém podpory života, který byl popsán jako jakýsi „kříženec mezi velmi luxusním dýchacím přístrojem a klimatizací“.

Obleky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly širokému spektru potenciálních nositelů a aby se do nich vešlo nejméně devadesát procent americké mužské a ženské populace, uvedla NASA. Je třeba si totiž uvědomit, že když se v roce 1962 vydal John Glenn v lodi Mercury Friendship 7 jako první Američan do vesmíru, měl na sobě druh skafandru, který byl vyroben tak, aby jej mohli oblékat všichni astronauti té dekády a podobný koncept později začal dělat problémy. Skafandry omezovaly pohyblivost astronautů a byly těžké. Problémy se skafandry vedly například i k tomu, že se musel odložit první ryze ženský výstup do vesmíru.

14. října 2015

Astronauti se nyní v nových skafandrech AxEMU budou připravovat na plánovanou misi na Měsíc, která je označována jako Artemis III a podle současných plánů by se mohla uskutečnit již v roce 2025. První krok byl učiněn na konci roku 2022, kdy proběhla 25denní mise Artemis I.

Celý program Artemis kromě návratu astronautů na Měsíc cílí na založení dlouhodobé lunární kolonie jako odrazového můstku pro ještě ambicióznější budoucí lety na Mars.

Mezi lety 1969 a 1972 kráčelo po povrchu Měsíce v rámci šesti misí Apollo 12 astronautů. Při těchto misích lidstvo prozkoumalo pouze oblasti okolo lunárního rovníku. Pro budoucí mise Artemis NASA oznámila 13 možných míst přistání okolo jižního pólu Měsíce, kam plánuje v nové generaci vesmírných průzkumníků vyslat i první ženu a prvního člověka jiné než bílé pleti.