NASA ukázala nové skafandry. Čekají na let k Měsíci a padnou i ženám

Když se v roce 1962 vydal John Glenn v lodi Mercury Friendship 7 jako první Američan do vesmíru, měl na sobě druh skafandru, který byl vyroben tak, aby jej mohli oblékat všichni astronauti té dekády. Podobný koncept později začal dělat problémy.

Skafandry omezovaly pohyblivost astronautů a byly těžké. Problémy se skafandry vedly například i k tomu, že se musel odložit první ryze ženský výstup do vesmíru, naplánovaný původně na březen. Ten nakonec proběhl až v pátek.

Vedle jiných problémů je náročné se do takového skafandru jen nasoukat a může to trvat desítky minut.

Tento týden měl premiéru i prototyp nového skafandru xEMU (exploration Extravehicular Mobility Unit, průzkumná Jednotka pro pohyb mimo loď), byť je na něm ještě mnoho práce. Americký úřad pro letectví a vesmír jej představil s tím, že budou více šité astronautům na míru.

Původní plán byl, že skafandr zároveň nahradí dva různé obleky, které v současnosti NASA používá při cestách do vesmíru. Při startu a návratu na Zemi kosmonauti oblékají oranžový, který dokáže čelit vysokým teplotám při průletu atmosférou, na „vesmírnou procházku“ nosí těžký bílý, chránící před extrémním chladem ve volném prostoru.

Skafandr xEMU však bude sloužit jen jako těžký „oblek na ven“. NASA tak ukázala i oblek Orion Crew Survival System. Ten je navržen pro ochranu astronautů při odletu, v nouzových situacích na cestě, vysoce rizikových misích poblíž Měsíce a během návratu na Zemi. Jeho hlavní devizou je, že je podtlakovaný a natlakuje se jen v případě nouze.

Výbava připravovaného skafandru NASA xEMU.v jeho těžké „průzkumnické" verzi. Výbava připravovaného skafandru NASA xEMU.v jeho lehčí „návratové" verzi.

Vyrobit nový skafandr není jednoduché. Musí kosmonauta zásobovat kyslíkem, ochránit ho před extrémně vysokými i nízkými teplotami a před radioaktivním zářením. Musí zvládnout regulaci teploty, zajistit energii, komunikaci a je vybaven i nouzovým pohonným systémem. Jeho elektrické součástky zároveň smějí být napájeny jen velmi nízkým napětím, protože kyslíková atmosféra uvnitř obleku by se mohla lehce vznítit.

Dlouhý vývoj

Už na začátku tisíciletí se hovořilo o tom, že bílé a 125 kilogramů těžké skafandry s koncepcí ze šedesátých let, které dosud používala většina kosmonautů, již dosloužily. NASA vyvíjela novou generaci ochranných obleků s nimiž se počítalo i na léta, ve kterých bude podniknuta i příští mise na Měsíc.

Původně byly ve hře tři vývojové verze. Již zmíněný xEMU, dále Space Suit System z již zrušeného programu Constellation a pak tzv. Z-Suit, který se vyvíjí v rámci tzv. Advanced Space Suit Program.

Poslednímu zmíněnému se dostalo velké popularity v dubnu 2014, kdy byly zveřejněny výsledky hlasování veřejnosti mezi třemi designovými návrhy. Všechny tři vizualizace Z-Suitu vznikly na základě módních trendů v University School of Design and Engineering v americké Filadelfii a obsahovaly například i elektroluminiscenční drát, který je v podstatě jen na efekt.

Vůbec první skafandr z řady Z, konkrétně Z1 byl v roce 2012 vybrán časopisem Time do skupiny největších vynálezů onoho roku. Z2 se pak měl ještě více přiblížit finálnímu návrhu skafandru, který se podívá do vesmíru.

Designéři tehdy využili při návrhu trojrozměrné laserové skenování lidského těla. Z2 také počítal s revolučním vstupně-výstupním mechanismem, který astronautům umožní opustit vesmírnou loď bez nutnosti vstoupit do přechodové komory. Zadní část obleku totiž bude připojena k vnější straně lodi a astronaut se do něj nasouká v podstatě ve vesmíru. To zabrání prachu, aby se dostat do vesmírné lodi. S takovým problémem se například setkali astronauti Apolla na Měsíci.

xEMU

Nový skafandr na první pohled spíše vypadá jako jeho předchůdce. Umožňuje však mnohem větší pohyblivost a zároveň je zcela přepracováno jeho vnitřní vybavení. Sem patří i lepší čistění oxidu uhličitého, takže astronautům déle vydrží dýchatelná směs,

Oblek má vyhovovat širokému spektru velikostí astronautů a bude pohodlnější. Jsou v něm například vylepšené švy, aby se předešlo problémům s lunárním prachem. Umožní také kosmonautům snadnější chůzi po povrchu Měsíce a ne jen poskakování, jaké známe ze záběrů z programu Apollo.

Představa výtvarníka o využití nového skafandru NASA xEMU.

Právě návrat na Měsíc by měl být základním cílem vývoje xEMU. Vývoj tak musí být hotov do roku 2024, kdy se v rámci programu Artemis mají na naší přirozenou oběžnici Američané vrátit.

NASA hodlá nové skafandry prodávat i dalším zájemcům, což by mohlo snížit náklady.

Tento týden se objevily ještě jedny obleky pro mise do blízkosti vesmíru. Představila je společnost Virgin Galactic, která tyto v podstatě lepší kombinézy bude šít na míru zákazníků, kteří si u ní zakoupí let na skok k hranici vesmíru. Vytvořila je ve spolupráci s oděvní společností Under Armour.

Představené obleky od NASA jsou však zcela jiná liga.