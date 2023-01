Měsíc jako testovací pískoviště. Stanice Gateway bude unikátní, říká expert

Na začátku prosince kosmická loď Orion proletěla od Měsíce necelých 130 kilometrů nad jeho odvrácenou stranou a vydala se zpět k Zemi. V médiích mě zaujaly snímky, které loď pořídila.

Chápu, že vás fotografie zaujaly, ale rozhodně nebyly to hlavní, co měla tahle mise přinést. Hlavním účelem bylo otestování připravenosti kosmické lodi Orion a rakety NASA Space Launch System (SLS), jež by měly tvořit páteř nového programu americké vesmírné agentury Artemis při znovudobývání Měsíce. Šlo především o to ověřit podmínky, které v dalších fázích programu využije loď s lidmi na palubě. Orion navíc nemá pro snímkování povrchu Měsíce nějakou zázračnou techniku, je vybaven navigačními, především širokoúhlými kamerami.

Daleko zajímavější a mnohem detailnější fotografie přináší americká sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), která deset roků snímkuje Měsíc a díky níž vznikly i zajímavé detailní mapy. Třeba nedávno se podařilo téhle sondě na odvrácené straně Měsíce nafotit čínský přistávací modul kosmické sondy Čchang-e 4. Zásluhou LRO máme pěkně nafocená i místa přistání jednotlivých lodí programu Apollo na Měsíci.