Letos již potřetí letí do kosmu družice z Česka. Jejím cílem je vzdělávání

Pokud se vše povede podle plánu, měla by se jedenáctá česká družice vydat do kosmu ve 20:27 SELČ ze startovacího komplexu SLC-40 na mysu Canaveral v americké Floridě. Na oběžnou dráhu ji vynese raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Letos to bude již třetí česká družice, kterou tento nosič vynese. V lednu to byl VZLUSAT-2, v dubnu BD-SAT a nyní Planetum-1.

Komentovaný přenos startu začíná 20:15:

Všechny tři uvedené družice patří do kategorie nanosatelitů typu cubesat, což jsou krychlová zařízení o straně deset centimetrů s hmotností do dvou kilogramů, která se někdy mohou štosovat na sebe či skládat do větších objemů. Družice Planetum-1 je cubesat formátu 1U, takže obsahuje jedinou kostku.

Planetum-1 obsahuje 2 palubní počítače

2 vysílačky

2 kamery

orientační systém

10 solárních panelů

zdroj napájení

výklopný magnetometr

2 antény

6 sledovačů Slunce

18 teplotních čidel

Hurvínka Zdroj: Planetum.cz

Přesto se do ní vešlo relativně mnoho přístrojů a zařízení, i s ohledem na to, že má na palubě malého pasažéra. Tím je malá skleněná postavička Hurvínka. Už i z toho vyplývá, že celá mise Planetum-1 je myšlena především jako vzdělávací projekt.

„Družice Planetum-1 je určena především k popularizaci a výuce. Jedná se o první čistě edukativně zaměřený satelit na světě. Školní skupiny se budou moct od 13. června 2022 zúčastnit speciálního tematického programu. Od 22. srpna se pak mohou rezervovat na workshopy a interaktivní přednášky, které započnou v září 2022. Děti a studenti si tak díky Planetum-1 budou moct doslova sáhnout na vesmír vlastníma rukama,“ popisují na stránkách projektu lidé z Planeta.

Konkrétně to znamená, že žáci základních a středních škol budou moct načerpat informace o tom, jak se dostává takový náklad do vesmíru, jak se s ním komunikuje a manévruje a jak fungují jeho přístroje,

V průběhu speciálních dílen si pak budou moct zájemci vyrobit vlastní anténu, aby mohli zachytit družicové vysílání. V rámci řídicího centra umístěného přímo v Planetáriu Praha se pak mohou učit, jak sestavit a odeslat družici pokyny. Planetum chce ale zaujmout i vysokoškolské studenty.

„Družice Planetum-1 nese také magnetometr a řadu dalších čidel, jež budou poskytovat data, která využijí vysokoškolští studenti ve svých bakalářských či diplomových pracích,“ plánují v Planetu.

Právě řídicí centrum, které má vyhrazený prostor přímo v hlavním sále pražského planetária, bude jedním z hlavních lákadel a také střediskem, odkud mohou zájemci čerpat data a informace. Komunikace s družicí bude probíhat prostřednictvím dvojice antén umístěných na planetáriu, které budou sledovat dráhu satelitu, pokud bude v jejich dosahu.

Planetum-1 oběhne Zemi jednou za 95 minut ve výšce 520 kilometrů (to je asi o 100 až 200 km výš než Mezinárodní kosmická stanice) se sklonem 97,5° k rovníku. Na své heliosynchronní dráze se bude pohybovat mezi póly planety tak, že nevybočí z oblasti, kam svítí Slunce, a bude tak mít neustále osvětleny své solární panely. Víc o družici a její výbavě jsme psali zde.