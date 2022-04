Do vesmíru vyrazil další nanosatelit z Česka. Vynesla ho společnost SpaceX

Nanosatelit z brněnského Vysokého učení technického (VUT) nesoucí dvě technologie k otestování vynesla v pátek na oběžnou dráhu raketa Falcon 9 americké společnosti SpaceX. Vysoká škola spolupracovala na projektu nazvaném BDSAT s firmami BD Sensors a Spacemanic.

„S VUT jsme spolupracovali na návrhu snímače tlaku pro vesmírné aplikace, takže bylo jasné, že ho budeme chtít vyzkoušet i v reálných podmínkách ve vesmíru. Práce na BDSAT začala v roce 2019, ale s brněnskou technikou spolupracujeme již řadu let,“ uvedl projektový manažer Tomáš Valer ze společnosti BD SENSORS, která se specializuje na výzkum a vývoj tlakoměrů.

Kromě snímačů tlaku nese nanosatelit i alternativní solární napájecí systém, takzvanou banku superkondenzátorů. „V budoucnu může nahradit konvenční bateriové napájecí systémy. Jak satelit obíhá, je po část letu přivrácen ke Slunci a nabíjí se pomocí solárních panelů. Během letu ve stínu se energie z tohoto zdroje bude spotřebovávat,“ uvedl Radimír Vrba, ředitel vědeckého centra CEITEC VUT.

Nanosatelit by měl také potěšit radioamatéry, protože je vybaven několika HAM službami a aktivitami. Tvůrci a příznivci projektu BDSAT podle vlastních slov sdílejí velkou vášeň pro vesmírné radioamatérské aktivity a jsou již zapojeni do dvou radioamatérských misí z regionu – skCUBE a GRBAlpha.

Nanosatelit, který má rozměr kostky o hraně deseti centimetrů, se stavěl v takzvaných čistých prostorech firmy BD Sensors. Společnost Spacemanic se podílela na celkové konstrukci nanosatelitu – od dodání palubního počítače přes primární zdroj napájení až po komunikační antény.

Pozemní stanice, která bude z družice přijímat signál a bude ji na dálku řídit, je v Laboratoři experimentálních družic v Ústavu radioelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT.

„Momentálně máme ve vesmíru dvě další družice. Do půl hodiny od startu bude nanosatelit na oběžné dráze, ale může trvat i několik hodin, než začne vysílat signál a podaří se s ním navázat spojení. Dalších pár týdnů také trvá, než ověříme, že všechny systémy fungují správně a dodávají data,“ řekl specialista na radiovou komunikaci Miroslav Kasal.

Falcon 9 vynesl v pátek do vesmíru desítky nanosatelitů. Satelit BDSAT by měl fungovat nejméně dva roky. „Čím déle bude nanosatelit vysílat, tím lépe, protože tím více cenných dat můžeme získat. Na zařízení ale samozřejmě působí ve vesmíru radiace, takže uvidíme, jak dlouho nám cubesat vydrží. Jsou ale nanosatelity, které jsou ve vesmíru už víc než pět let a stále fungují,“ dodal Tomáš Valer.