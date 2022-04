PODCAST: Do vesmíru zamíří družice z Česka. Ovládat ji budou z planetária

Dostat na oběžnou dráhu družici byl ještě docela nedávno poměrně drahý špás, který si navíc vyžádal dlouhé roky příprav. Jak se však v kosmické dopravě prosazuje stále více subjektů, ceny klesají a stejně tak i náklady na výrobu těch nejmenších satelitů. Když se tak současný šéf Planetária Praha a organizace Planetum Jakub Rozehnal ucházel o svou funkci, měl ve svých plánech z tehdejšího pohledu těžko představitelný sen o vypuštění satelitu.

Tento sen se však před mnoha měsíci začal naplňovat a jeho vyvrcholením bude vypuštění družice formátu Cubesat 1U (10 × 10 × 10 cm) s názvem Planetum1.

„Na konci minulého týdne byla družice uzavřena, vyčištěna od prachu a všeho, co by na ní mohlo ulpít a nyní byla převezena do Německa do firmy Exolaunch, kde bude integrována do deployeru (zařízení pro uvolňování družic ve vesmíru, pozn. red.),“ říká v podcastu Technetu o nejbližších plánech českého cubesatu Jakub Rozehnal.

Jakub Rozehnal

Už na začátku května by pak mělo být vše integrováno a odesláno na Floridu ke kompletaci. Start by se měl podle současných plánů odehrát zhruba v polovině června, kdy družici na oběžnou dráhu vynese raketa Falcon 9.



Tomu však předcházela řada příprav a testů. „Minulý rok se ukázalo, že máme možnost díky dobrým kontaktům poslal družici víceméně za výrobní náklady,“ popisuje finální rozhodnutí o stavbě družice Rozehnal. Hlavní spolupráce probíhala se společností Spacemanic, která má na svém kontě již několik sestavených cubesatů a působí na Slovensku a v Brně.

Co vše následovalo, kolik takové vypuštění družice stojí a jak se na ni dostal malý kosmonaut, to se dozvíte v našem podcastu. Šéf pražského planetária také vysvětlí, kde se budete moci s družicí spojit a pohovořili jsme také o plánech na Planetum2.