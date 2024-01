NASA si mě vybírá stále častěji, už mám jméno, říká astrofotograf Horálek

Máte na sobě tričko s poměrně jednoznačným nápisem. Budiž tma! Bez pořádné temnoty by asi focení hvězdného nebe nebylo vůbec možné, ne?

To tričko jsem dostal jako přispěvatel studentského dokumentárního filmu Hledání ztracené tmy, který upozorňuje na opravdu velký problém dnešní doby. Na světelné znečištění. I ve střední Evropě sice existují místa, kde to není tak alarmující, ale je jich opravdu málo. Navíc tu skutečnou tmavou oblohu tu už skoro nemáme. Tu najdete třeba v poušti Atacama v Chile, na některých ostrovech v jižním Pacifiku, ale třeba i na Novém Zélandu. Světelné znečištění navíc není problém jen hvězdářů, pořád málo lidí si uvědomuje, že nám to výrazně ničí zdraví, leze do peněženek a ubližuje přírodě.

Jde to velmi kvalitně dělat i v takové batůžkářské light verzi. Vzít foťák, spoušť a stativ zvládne každý. A i takhle jdou udělat nádherné fotky.