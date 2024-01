Kongres tlačí na NASA, aby na Měsíci s lidmi přistála dřív než Čína

Americká NASA chtěla ve svém třífázovém programu Artemis dopravit v září 2025 na Měsíc posádku. Časový harmonogram však narušily některé problémy. Konkrétně se mluví o závadě na bateriích a potížích se systémy ventilace vzduchu a řízení teploty kosmické lodi Orion.

„Inženýři zjistili několik případů, kdy se domníváme, že by mohlo dojít k určitým nedostatkům zejména ve výkonu elektrického systému,“ řekl na tiskové konferenci Amit Kshatriya, zástupce administrátora NASA.

Také bude pokračovat ve vyšetřování neočekávané degradace tepelného štítu kosmické lodi během mise Artemis I.

Právě v lodi Orion měli astronauti při misi Artemis II obletět Měsíc. Orion má přitom za sebou již zmíněný let kolem Měsíce, ale bez posádky. Ten se uskutečnil na konci roku 2022 jako mise Artemis I a trval 25 dnů, něž se loď vrátila do zemské atmosféry.

„Upravujeme náš harmonogram, přičemž Artemis II plánujeme uskutečnit v září 2025 a Artemis III v září 2026,“ uvedl na tiskové konferenci šéf NASA Bill Nelson.

11. prosince 2022

Zpoždění vyvolalo u některých členů Kongresu obavy, že by mohl být ohrožen cíl USA porazit Čínu při návratu na Měsíc.

Cílem Číny je vyslat astronauty na povrch do roku 2030, uvedl minulý týden republikán Frank Lucas, předseda sněmovního výboru pro vědu, vesmír a technologie.

„Připomínám svým kolegům, že nejsme jedinou zemí, která má zájem o vyslání lidí na Měsíc,“ řekl podle USA Today. Lucas v úvodním projevu. „Země, která přistane jako první, bude mít možnost vytvořit precedens pro to, zda budou budoucí lunární aktivity probíhat otevřeně a transparentně, nebo omezeněji.“

Představitelé NASA si myslí, že jsou stále schopni vysadit své astronauty na Měsíci dříve než Čína. „Myslím, že Čína má velmi agresivní plán,“ řekl Nelson. „Ale faktem je, že si nemyslím, že se jim to podaří.“

Čínská vesmírná agentura plánuje, že tam své posádky dopraví do roku 2027 nebo 2028, kdy chce otestovat svou novou kosmickou loď s lidskou posádkou. Rovněž vypracovala plány, podle nichž by k dosažení Měsíce měla použít dva starty – jeden k umístění lunárního modulu na oběžnou dráhu a druhý k vyslání posádky na Měsíc. Tento plán dvou startů by podle agentury Reuters „překonal dlouholetou technologickou překážku Číny, kterou je vývoj dostatečně silné rakety pro vyslání astronautů i sondy s přistávacím modulem“.

Program Artemis se dlouhodobě potýká s odklady, což jeho náklady zvýšilo o miliardy dolarů. Americká vláda předpokládá, že celkové náklady na program se do roku 2025 vyšplhají na 93 miliard dolarů (přes dva biliony korun).