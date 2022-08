Životní projekt, říká astrofotograf Horálek o své koláži meteorických rojů

„Trvalo to dlouhých 8 let, ale stálo to za to. Přicházím s nejdelším a časově nejnáročnějším astrofotografickým projektem mého života. Jde o kompletní sbírku velkých ročních meteorických rojů s běžnou zenitovou frekvencí více než 18 meteorů za hodinu,“ popisuje Astrofotograf Petr Horálek.

Za snímkem, který sbírku otevírá, vyrazil v lednu roku 2020 na Slovensko nedaleko obce Oravská Lesná, jedná se o roj Kvadrantid. Aktivita roje bývá na vrcholu obvykle kolem 3. ledna.

„Snímek v mozaice vznikal více let. Další meteory byly zachyceny v roce 2019 na Seči a letos opět na Slovensku v Záhradném, všechna tři pozorování však provázelo špatné počasí,“ řekl Horálek.

Dalšímu roji, dubnovým Lyidům, zase v roce 2020 nahrál lockdown kvůli covidové pandemii, kdy nelítala letadla a vzduch byl úplně čistý. „Mezi 19. a 24. dubnem 2020 bylo při focení úplně jasno, na břehu sečské přehrady jsem zachytil 35 meteorů,“ vzpomínal Horálek.

Všechny snímky Horálek pořizoval s téměř totožným nastavením fotoaparátů, objektivů a dodržoval i stejný postup při následném zpracování pro finální kolekci. „Očima původní barvy meteorů bohužel nevidíme, ale fotoaparát je zachytí bez problému. Každý snímek jsem se snažil upravovat tak, aby byl fyzikálně korektní,“ řekl Horálek.

Vedle českých a slovenských obcí fotil v roce 2014 také na španělském ostrově Tenerife (říjnové Orionidy). Jednotlivé snímky meteorických rojů obsahují i další informace.