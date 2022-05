V pondělí nad ránem stín Země zakryje Měsíc. U nás bude vidět jen částečně

V pondělí 16. května pár sekund před 4:28 našeho letního času by mělo podle výpočtů astronomů začít částečné zatmění Měsíce viditelné z našeho území. Měsíc bude v tu dobu v úplňku, ale bude zapadat pár desítek minut po začátku úkazu za obzor.

Celá akce ovšem začne mnohem dříve. „Měsíční úplněk vstoupí ve 3:32:07 SELČ nejprve do zemského polostínu. V ten okamžik, i kdybychom již byli vzhůru, si okem ničeho nevšimneme. Teprve po čtvrt na pět se nám levá horní část Měsíce bude zdát poněkud ‚začouzená‘,“ popisuje průběh úkazu Martin Gembec z České astronomické společnosti.

Mapa zatmění Měsíce v květnu 2022.

To však již bude Měsíc mířit za obzor a tak nejdéle budou moci jeho zatmění sledovat lidé, kteří si najdou místo na pozorování ve větších nadmořských výškách. Měsíc bude jihozápadním směrem.

Kdo bude chtít vidět úplné zatmění, bude se muset vydat co nejblíže Atlantskému oceánu. Ideální polohu budou mít lidé v Jižní Americe a na východní části Severní Ameriky. Samotné zatmění začne krátce před půl šestou ráno, ale to už u nás bude Měsíc asi čtvrt hodiny pod obzorem.

Pokud si budete chtít částečné zatmění Měsíce vyfotografovat, můžete zjistit, že snímek neukáže jen černý okraj. „Na fotografii s delším expozičním časem bychom zjistili, že jeho střed je červený a okraj sivomodrý až šedý. Je to dáno lomem světla Slunce v zemské atmosféře. Světlo se láme jak ve vyšších vrstvách s ozónem, což je zdrojem namodralého okraje stínu, tak v hustších, kterými již projde jen červené světlo a ostatní barvy jsou rozptýleny,“ popisuje fyzikální jev Gembec.

Zatmění Měsíce nastává, když se Slunce, Země a Měsíc postaví do jedné přímky tak, že Měsíc přejde do zemského stínu. Při úplném zatmění Měsíce se celý Měsíc dostane do nejtmavší části zemského stínu, která se nazývá umbra.

„V případě bezoblačného počasí je na pozorování pro veřejnost připravena např. Hvězdárna Žebrák, Hvězdárna v Turnově a online přenos se pokusí zprostředkovat planetárium libereckého science centra iQLANDIA. Pozorování proběhne také na ondřejovské hvězdárně Astronomického ústavu AV ČR,“ uzavírá Gembec.