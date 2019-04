Přistál, ale neudržel se. SpaceX přišla o centrální stupeň rakety

Falcon Heavy, který je nejsilnějším nosičem současnosti, minulý pátek vynesl do kosmu saúdskoarabskou telekomunikační družici ArabSat 6A. Po odpojení oba postranní pomocné stupně přistály na Mysu Canaveral a centrální část na prámu Of Course I Still Love You.



Všechna přistání proběhla úspěšně, to nejsložitější – tedy přistání prostředního stupně na moři – nakonec špatně dopadlo. Stupeň se při plavbě zpět do kosmického střediska na Mysu Canaveral kvůli velkým vlnám převrátil.



Samotné přistání prostředního stupně na plovoucí plošině:



SpaceX (Twitter) @SpaceX Falcon Heavy’s center core has landed on the Of Course I Still Love You droneship! https://t.co/pNqwMWr50d odpovědětretweetoblíbit

V tuto chvíli ovšem není zcela jasné, co následovalo. Z původního prohlášení se zdálo, že stupeň spadl do oceánu, ovšem šéf SpaceX Elon Musk na Twitteru prohlásil, že motory třetího stupně by mohly být ještě použitelné, pokud úspěšně projdou prověrkou.



K zajištění prvního stupně rakety Falcon 9 po přistání na prámu používá SpaceX robot jménem Octagrabber, jeho úkolem je udržet stupeň na místě. Avšak ačkoli nosič Falcon Heavy z Falconu 9 vychází, vznikl v podstatě spojením tří těchto raket a zmíněný robot v tomto případě použít nelze. Důvodem je odlišný tvar centrální části prvního stupně Falconu Heavy, která je upravena tak, aby se k ní daly připojit dvě pomocné rakety.



Na úpravě robotického zařízení však SpaceX očividně pracuje. V létě se chystá další start Falconu Heavy, při kterém chce společnost robot k zajištění centrální části prvního stupně plně využít.

Vedle pomocných vzletových stupňů zachránila společnost SpaceX také aerodynamický kryt nákladového prostoru, který podobně jako první stupně rakety použije k dalšímu startu.