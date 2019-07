SpaceX se nepovedl start prototypu Starhopper. Zastavila jej po zážehu

Měl to být první malý skok prototypu rakety Starhopper, která je testovacím modelem ambiciózního projektu Starship. Tímto názvem společnost SpaceX pojmenovává loď, která má v budoucnu dostat lidi k Měsíci, Marsu a možná i dále.

Ve středu se však nepodařilo stroj donutit byť jen k malému popolétnutí. Podle plánu měl Starhopper při své první akci, kdy se měl sám odlepit od země, vzlétnout pouze do výšky asi 20 metrů. Vše vypadalo dobře až do zážehu (na přiloženém videu zhruba v 7:49). Nic se totiž nestalo a stroj zůstal stát na svém místě zahalený do oblaku dýmu a plamenů.

Zatím nevyšlo žádné oficiální stanovisko, jaký byl důvod neúspěchu. Dá se očekávat, že v brzké době se bude pokus opakovat.

Ještě před tímto pokusem prošly různé části rakety řadou testů, včetně zažehnutí motorů. Letos v únoru byl úspěšně otestován motor Raptor vleže a v dubnu pak tento motor připojený ke Starhopperu vyzkoušel zážeh ve svislé poloze.

Nyní měla nastat další fáze pokusů. Před týdnem byl na rampě vyzkoušen zážeh s připoutanou raketou, aby se otestovalo, že je vše funkční. Test se ale kvůli úniku paliva nepovedl, a proto se start posunul z minulého týdne na tuto středu. A i když pokus o dvacetimetrový skok nevyšel, není to žádná tragédie.

Právě kvůli tomu jsou tyto testy dělány, aby se vyřešily všechny myslitelné i nemyslitelné problémy. Mezi jednotlivými testy navíc probíhají neustálé úpravy a vylepšení, takže se dá říci, že pokaždé je testováno trochu jiné zařízení.

Samotný stroj Starhopper je jen experimentální raketou, která slouží jako vývojový prototyp pro ověření technologie. Výsledná raketa projektu Starship se od něj bude výrazně lišit.