V gripenu zažíváme opačný stav než astronauti ve vesmíru, líčí pilot Svoboda

Narodil jste se osm let poté, co do vesmíru letěl Vladimír Remek. Chtěl jste být už jako malý kluk astronautem?

Ano, už když jsem chodil do školky. Doma jsme měli spoustu knížek o letadlech a o vesmíru, rodiče byli hodně technicky zaměření. Brali mě také do brněnského planetária, což se mi moc líbilo. Četl jsem si o vesmíru a maloval letadla. Takhle to asi celé začalo.

Pět lidí dostalo kontrakt na půlroční misi, ostatní jsou v záloze. Neznamená to ale, že ta pětice by byla schopnější než zbytek. Jenom pocházejí ze zemí, které přispívají do rozpočtu Evropské kosmické agentury o jednu nulu víc.