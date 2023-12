Při soukromé misi Axiom-3 do vesmíru poletí dosud nejevropštější posádka

Společnost SpaceX již řadu let zajišťuje pro své zákazníky vynášení nákladů na oběžnou dráhu a od května 2020 je také stále jedinou americkou společností, která je schopna dopravit lidi na oběžnou dráhu. Za uplynulou dobu uskutečnila firma jedenáct pilotovaných startů, během kterých dopravila na oběžnou dráhu 42 astronautů.

30. května 2020

Nejčastějším zákazníkem je pochopitelně NASA, pro kterou firma uskutečnila již sedm pilotovaných startů, přičemž americká kosmická agentura má zaplaceno ještě dalších sedm misí. Druhým nejčastějším zákazníkem je společnost Axiom Space, pro kterou SpaceX letělo již dvakrát. Těmito dvěma starty spolupráce rozhodně nekončí, Axiom Space si totiž u kalifornské firmy zaplatil další dva starty. Příští mise, s pořadovým číslem Ax-3, by se měla uskutečnit nejdříve v lednu příštího roku a teď se podíváme na všechny informace, které o této misi víme.

Platící pasažéři mohou létat dvakrát do roka

Americká firma Axiom Space provozuje kosmické aktivity ve spolupráci s NASA. Agentura se již před několika lety rozhodla, že povolí až dvakrát ročně komerčním astronautům navštívit Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Do dnešních dnů se uskutečnily pouhé dva takovéto starty a oba zajišťovala společnost Axiom. O tom, že i třetí start se uskuteční v režii stejné firmy, jsme se dozvěděli v polovině letošního března v tiskovém prohlášení NASA. Mise Ax-3 by měla trvat celkem 14 dní, přičemž dle tohoto prohlášení mělo ke startu dojít nejdříve v listopadu letošního roku. Je pochopitelné, že přesný termín startu není možno nikdy dopředu odhadnout, protože závisí vždy na aktuální dopravní situaci stanice a dalších faktorech. K prvnímu odkladu došlo za pět měsíců od oznámení, když byl termín startu posunut na leden 2024.

Tak jako v případě předchozích misí společnosti Axiom, i zde si americká kosmická agentura uložila podmínku, že velitelem mise musí být bývalý astronaut NASA. Nicméně tato podmínka není žádnou překážkou pro firmu Axiom, protože ta ve svých řadách má minimálně dva bývalé astronauty – Michaela Lópeze-Alegríu a Peggy Whitson. Každý z nich již jeden kosmický let v lodi Crew Dragon absolvoval a protože nyní je opět řada na prvním z nich, stane se Michael López-Alegría prvním člověkem, který poletí v kosmické lodi Crew Dragon podruhé. Stále nicméně není vyloučeno, že by dříve mohla odstartovat mise Polaris Dawn, a v takovém případě by Michael byl předstižen Jaredem Isaacmanem, velitelem misí Inspiration4 a Polaris Dawn.

Posádka mise AX-3

Pojďme se nyní seznámit s posádkou, která byla veřejnosti oficiálně představena 12. září letošního roku. O Michaelu Lópezu-Alegríovi jsme se zmiňovali. Tento v současnosti o pětinásobný astronaut se třikrát vypravil na oběžnou dráhu na palubě amerického raketoplánu (STS-73, STS-92 a STS-113), jednou zamířil k ISS na palubě lodi Sojuz TMA-09 a poslední start si připsal na svůj účet loni v dubnu při již zmíněné komerční misi Ax-1.

Celkově strávil ve vesmíru 275 dní a 35 minut. Daleko výraznějším písmem se zapsal do dějin výstupů do volného prostoru, kde do dnešních dnů strávil více než 67 hodin a figuruje na celkovém druhém místě za nedostižným Anatolijem Solovjovem. S ohledem na jeho věk, tedy 65 let, se nicméně musím ptát, kolikrát mu ještě NASA povolí start, než doporučí společnosti Axiom Space, aby si jako velitele vybrala některého z mladších vysloužilců NASA. Každopádně jsem si ale vědom toho, že díky své kariéře v NASA je rozhodně v lepší fyzické kondici než většina jeho vrstevníků.

Zbývající členové posádky mise Ax-3 jsou všichni nováčci a shodou okolností také Evropané. Do pilotního křesla mise Ax-3 usedne plukovník italského letectva Walter Villadei. Walter se narodil v roce 1974 a v roce 1993 absolvoval akademii italských leteckých sil. Poté v roce 1998 získal magisterský titul na Neapolské univerzitě v oblasti leteckého inženýrství. Další magisterský titul získal v roce 2005 na univerzitě v Římě. To již však v době, kdy aktivně sloužil v řadách italského vojenského letectva. Walter má letové zkušenosti se stroji C-130J, G-222, MB339 a Eurofighter Typhoon (EFA).

Pokud jde o výběr Waltera Villadeie jako pilota mise, je to patrně správná a jednoznačná volba, protože Walter má kromě všech již dříve zmíněných pilotních zkušeností také za sebou již kompletní kosmonautický trénink. Ten zahájil v roce 2008, aby o čtyři roky později získal kvalifikaci jako letový inženýr lodi Sojuz. Walter navíc v letech 2022/2023 podstoupil trénink v lodi Crew Dragon jako záložní pilot posádky Ax-2. Kromě těchto již zmiňovaných výcviků se letos v červnu zúčastnil i prvního komerčního suborbitálního letu Galactic 01 společnosti Virgin Galactic v souvislosti s přípravou na misi Ax-3.

Jako první specialista mise Ax-3 byl vybrán 43letý občan Turecka, Alper Gezeravci. Alper vystudoval vojenskou leteckou akademii v Istanbulu, kde získal bakalářský titul v oboru elektronického inženýrství. Později si vzdělání doplnil ziskem magisterského titulu na Air Force Institute of Technology v USA. V řadách tureckého vojenského letectva strávil 21 let a létal přitom na strojích F-5, T-37, T-38, SF-260, T-41. KC-135 a F-16. Sedm let strávil také jako první důstojník a kapitán tureckých aerolinií. Alper bude prvním občanem Turecka, který se dostane na oběžnou dráhu. Je zajímavé, že jeho jméno a informace o tom, že se zúčastní nejmenovaného pilotovaného kosmického letu, se objevila na Internetu již letos v dubnu. Spolu s tímto oznámením se objevilo i jméno jeho záložníka, kterým je Tuva Cihangir Atasever, 30letý letecký systémový inženýr turecké zbrojařské firmy Roketsan. Alper i Tuva jsou také jediní členové oddílu astronautů Turecké kosmické agentury.

Do zbývajícího čtvrtého křesla kosmické lodi Crew Dragon usedne během mise Ax-3 občan Švédského království Markus Wandt. Markus bude ve svých 43 letech nejmladším členem posádky. Stejně jako jeho ostatní kolegové, i on má za sebou úctyhodnou vojenskou kariéru v řadách švédského královského letectva, ve kterém sloužil v letech 2003–2014 a dosáhl hodnosti podplukovníka. Pilotní trénink zahájil v roce 2004. V roce 2007 získal magisterský titul na Chalmers University of Technology v Goteborgu v oboru elektroinženýrství. Jedním z vrcholů jeho vojenské kariéry bylo patrně studium na Americké námořní škole pro zkušební piloty, kterou absolvoval jako nejlepší ze svého ročníku. Od roku 2014 pracuje jako testovací pilot ve společnosti Saab Aeronautics, kde to to dotáhl až na hlavního testovacího pilota firmy. Markus se v roce 2022 zúčastnil výběrového řízení evropské kosmické agentury ESA a v listopadu 2022 byl vybrán do záložního oddílu evropských astronautů. Díky své účasti na misi Ax-3 bude prvním evropským astronautem z ročníku 2022, který se dostane na oběžnou dráhu. Markus bude také třetím občanem Švédska, který se dostane do vesmíru a který navštíví ISS. Před ním již ISS navštívili Christer Fuglesang, který se do vesmíru dostal na palubě amerického raketoplánu při misích STS-116 a STS-128, a také americká astronautka Jessica Meir, která má po své matce i švédské občanství.

Z výše uvedeného vyplývá, že to bude jednoznačně nejevropštější mise ze všech, kterou kdy SpaceX podniklo. Nicméně do budoucna můžeme očekávat, že cestujícími na lodích Crew Dragon budou i občané dalších evropských zemí.

Z nich můžeme již nyní jmenovat zástupce Polska a Maďarska. Naši severní sousedé v letošním roce přispěli do rozpočtu ESA dodatečnými 295 miliony eur, které zahrnují i letenku pro polského občana během mise Axiom. Pokud jde o Maďarsko, to je v seznamu cestujících již od listopadu 2022, přičemž maďarská vláda zaplatí za let svého občana 100 milionů dolarů. Nám by nevadilo, kdybychom se jednoho dne dočkali toho, že na ISS poletí i Čech Aleš Svoboda, který byl do záložního oddílu evropských astronautů vybrán společně s Markusem Wandtem.

15. září 2023

Text byl převzat z portálu ElonX. Před vydáním byl redakčně upraven. Originál najdete zde.