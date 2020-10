Podíl seniorů mezi nakaženými stoupá. I mírné zvýšení je veliký problém

V tuto chvíli je již jisté, že v příštích zhruba dvou týdnech nadále poroste počet lidí hospitalizovaných s nákazou virem SARS-CoV-2. To není ani tak předpověď vládních epidemiologů, ale důsledek již naměřených čísel.



Počet hospitalizovaných poroste prudce, protože nákaza se šířila exponenciálně, a stejně tak rostou i hospitalizace. Zhruba každých 10–11 dní se počet pacientů v nemocnicích zdvojnásobí, a ke konci října tak vládní odborníci očekávají tisíc nových hospitalizací denně. (Jaroslavu Flegrovi se to zdá málo hlavně proto, že podle něj odhad podceňuje celkové množství nakažených, ale rozbor toho argumentu je na jiný text.)

Počet hospitalizovaných pacientů s covid-19 v ČR datum počet hospitalizovaných na intenzivní péči 16.10.2020 3415 596 15.10.2020 3120 551 14.10.2020 2920 543 13.10.2020 2678 518 12.10.2020 2503 467 11.10.2020 2146 426 10.10.2020 2106 438 09.10.2020 2085 408 08.10.2020 1893 412 07.10.2020 1741 366 06.10.2020 1563 354 05.10.2020 1387 326 04.10.2020 1242 265 03.10.2020 1182 274 02.10.2020 1198 245 01.10.2020 1134 221 30.09.2020 1028 198 29.09.2020 976 202 28.09.2020 825 187 27.09.2020 820 187 26.09.2020 802 181 25.09.2020 809 168 24.09.2020 740 151 23.09.2020 670 131 22.09.2020 628 120 21.09.2020 581 115 20.09.2020 535 110 19.09.2020 503 87 18.09.2020 516 94 17.09.2020 480 93 16.09.2020 413 91 15.09.2020 388 81 14.09.2020 333 78 13.09.2020 305 74 12.09.2020 305 70 11.09.2020 297 69 10.09.2020 264 65 09.09.2020 249 64 08.09.2020 244 57 07.09.2020 234 62 06.09.2020 214 54 05.09.2020 204 52 04.09.2020 197 50 03.09.2020 190 44 02.09.2020 177 40 01.09.2020 172 40 31.08.2020 172 35 30.08.2020 153 35 29.08.2020 156 37 28.08.2020 158 37 27.08.2020 147 34 26.08.2020 134 34 25.08.2020 131 32 24.08.2020 125 31 23.08.2020 123 24 22.08.2020 119 26 21.08.2020 119 23 20.08.2020 117 24 19.08.2020 110 25 18.08.2020 106 27 17.08.2020 115 28 16.08.2020 103 26 15.08.2020 104 27 14.08.2020 113 25 13.08.2020 105 24 12.08.2020 101 22 11.08.2020 110 23 10.08.2020 112 22 09.08.2020 107 17 08.08.2020 104 16 07.08.2020 106 16 06.08.2020 106 14 05.08.2020 111 15 04.08.2020 116 13 03.08.2020 114 16 02.08.2020 110 19 01.08.2020 116 19 31.07.2020 114 19 30.07.2020 118 20 29.07.2020 117 20 28.07.2020 114 19 27.07.2020 108 17 26.07.2020 90 14 25.07.2020 91 15 24.07.2020 93 16 23.07.2020 90 20 22.07.2020 91 21 21.07.2020 77 22 20.07.2020 70 18 19.07.2020 73 19 18.07.2020 73 19 17.07.2020 74 20 16.07.2020 76 21 15.07.2020 79 17 14.07.2020 70 17 13.07.2020 70 19 12.07.2020 64 15 11.07.2020 63 14 10.07.2020 68 15 09.07.2020 72 15 08.07.2020 85 10 07.07.2020 77 11 06.07.2020 69 10 05.07.2020 73 13 04.07.2020 70 13 03.07.2020 71 11 02.07.2020 72 11 01.07.2020 75 10 30.06.2020 71 11 29.06.2020 69 11 28.06.2020 66 14 27.06.2020 61 11 26.06.2020 63 10 25.06.2020 67 12 24.06.2020 78 13 23.06.2020 76 9 22.06.2020 75 9 21.06.2020 74 9 20.06.2020 80 9 19.06.2020 82 8 18.06.2020 83 10 17.06.2020 82 8 16.06.2020 78 8 15.06.2020 77 9 14.06.2020 68 10 13.06.2020 67 12 12.06.2020 68 11 11.06.2020 63 12 10.06.2020 64 11 09.06.2020 62 9 08.06.2020 59 9 07.06.2020 62 10 06.06.2020 60 9 05.06.2020 60 9 04.06.2020 59 9 03.06.2020 64 10 02.06.2020 74 11 01.06.2020 72 13 31.05.2020 69 12 30.05.2020 71 12 29.05.2020 70 15 28.05.2020 72 15 27.05.2020 86 17 26.05.2020 91 16 25.05.2020 91 20 24.05.2020 94 22 23.05.2020 93 23 22.05.2020 98 25 21.05.2020 100 30 20.05.2020 101 32 19.05.2020 109 32 18.05.2020 115 33 17.05.2020 110 35 16.05.2020 112 34 15.05.2020 118 35 14.05.2020 128 35 13.05.2020 148 39 12.05.2020 157 40 11.05.2020 167 42 10.05.2020 167 40 09.05.2020 173 39 08.05.2020 184 44 07.05.2020 191 41 06.05.2020 209 44 05.05.2020 223 47 04.05.2020 236 55 03.05.2020 232 50 02.05.2020 233 50 01.05.2020 244 55 30.04.2020 273 60 29.04.2020 286 64 28.04.2020 306 68 27.04.2020 310 68 26.04.2020 310 72 25.04.2020 314 71 24.04.2020 330 75 23.04.2020 336 78 22.04.2020 343 75 21.04.2020 366 79 20.04.2020 349 78 19.04.2020 344 81 18.04.2020 338 75 17.04.2020 355 81 16.04.2020 363 83 15.04.2020 371 77 14.04.2020 385 83 13.04.2020 394 93 12.04.2020 400 100 11.04.2020 403 87 10.04.2020 403 89 09.04.2020 416 96 08.04.2020 422 94 07.04.2020 412 100 06.04.2020 394 88 05.04.2020 370 82 04.04.2020 365 85 03.04.2020 376 88 02.04.2020 351 78 01.04.2020 344 75 31.03.2020 320 72 30.03.2020 293 66 29.03.2020 282 53 28.03.2020 271 57 27.03.2020 237 48 26.03.2020 205 38 25.03.2020 174 36 24.03.2020 135 26 23.03.2020 117 22 22.03.2020 98 18 21.03.2020 80 14 20.03.2020 67 15 19.03.2020 56 6 18.03.2020 50 5 17.03.2020 50 4 16.03.2020 18 2 15.03.2020 5 0 14.03.2020 3 0 13.03.2020 3 0 12.03.2020 3 0 11.03.2020 1 0 10.03.2020 1 0

V grafu uvádíme pouze celkové počty hospitalizovaných, protože právě celkový počet pacientů ve zdravotnických zařízeních je z hlediska kapacity zdravotnictví důležitější než například denní počet příjmů.



Nápor na zdravotnictví bude ohromný. Ale jak veliký přesně bude, to záleží nejen na množství nakažených. Extrémně důležité totiž je, kdo přesně se nakazil a nakazí. Ministru Prymulovi i odborníkům z vládního poradního týmu proto dělá v tuto chvíli veliké starosti narůstající podíl seniorů mezi nakaženými.



Rostou relativní i absolutní čísla

Že je nakažených seniorů stále více, je v podstatě nevyhnutelné, protože nákaza se ještě na sklonku minulého týdne šířila Českem velmi rychle (reprodukční číslo se pohybovalo těsně pod 1,5). „Ochrana zranitelných skupin“ před nemocí, kterou mohou přenášet lidé bez příznaků, je i při nejlepší vůli velmi obtížná.



Problémem je, že roste také relativní podíl seniorů mezi nakaženými (či přesněji řečeno mezi otestovanými nakaženými). Během září bylo lidí nad 65 let mezi nově pozitivně otestovanými kolem 10 procent, v polovině října se podíl blíží 14 procentům.



Dva grafy zachycují dva pohledy na šíření nákazy mezi českými seniory (tj. ve věku 65+). První ukazuje podíl seniorů mezi zachycenými případy.



Podíl seniorů 65+ mezi pozitivně testovanými datum podíl seniorů

01.09.2020 9.17% 02.09.2020 10.06% 03.09.2020 9.26% 04.09.2020 9.72% 05.09.2020 12.21% 06.09.2020 8.59% 07.09.2020 10.45% 08.09.2020 8.94% 09.09.2020 10.46% 10.09.2020 8.30% 11.09.2020 9.50% 12.09.2020 11.58% 13.09.2020 9.68% 14.09.2020 8.70% 15.09.2020 9.40% 16.09.2020 9.05% 17.09.2020 8.76% 18.09.2020 9.11% 19.09.2020 7.49% 20.09.2020 10.25% 21.09.2020 9.15% 22.09.2020 10.04% 23.09.2020 10.35% 24.09.2020 12.14% 25.09.2020 11.17% 26.09.2020 9.31% 27.09.2020 9.42% 28.09.2020 13.26% 29.09.2020 13.24% 30.09.2020 13.32% 01.10.2020 14.24% 02.10.2020 13.52% 03.10.2020 14.95% 04.10.2020 14.41% 05.10.2020 17.94% 06.10.2020 13.34% 07.10.2020 13.71% 08.10.2020 13.99% 09.10.2020 13.11% 10.10.2020 12.75% 11.10.2020 15.54% 12.10.2020 16.31% 13.10.2020 13.87% 14.10.2020 13.33% 15.10.2020 12.89% 16.10.2020 13.05% 17.10.2020 13.51% 18.10.2020 15.08%

Zdroj: MZ ČR (dle hlášení krajských hygienických stanic)

V posledních dvou týdnech podíl stoupá s velkou pravděpodobností i proto, že se nestačí testovat všichni nakažení. Čím dál častěji se tedy testují lidé, kteří na sobě pozorují příznaky infekce. Což jsou znovu v podstatně větší míře senioři.



Na dalším grafu jsou absolutní počty pozitivně testovaných seniorů.



Počet potvrzených nákaz u seniorů (65+ let) datum počet potvrzených nákaz seniorů

01.09.2020 44 02.09.2020 62 03.09.2020 59 04.09.2020 73 05.09.2020 58 06.09.2020 33 07.09.2020 56 08.09.2020 97 09.09.2020 111 10.09.2020 107 11.09.2020 127 12.09.2020 165 13.09.2020 72 14.09.2020 83 15.09.2020 147 16.09.2020 179 17.09.2020 245 18.09.2020 171 19.09.2020 132 20.09.2020 87 21.09.2020 121 22.09.2020 216 23.09.2020 209 24.09.2020 305 25.09.2020 319 26.09.2020 180 27.09.2020 120 28.09.2020 165 29.09.2020 254 30.09.2020 380 01.10.2020 489 02.10.2020 503 03.10.2020 375 04.10.2020 257 05.10.2020 543 06.10.2020 578 07.10.2020 704 08.10.2020 728 09.10.2020 1089 10.10.2020 576 11.10.2020 468 12.10.2020 655 13.10.2020 1099 14.10.2020 1222 15.10.2020 1170 16.10.2020 1370 17.10.2020 1120

Zdroj: MZ ČR (dle hlášení krajských hygienických stanic)



Absolutní počet potvrzených nakažených je klíčový údaj z hlediska zdravotnictví, protože senioři nakažení SARS-CoV-2 jsou ohroženi mnohonásobně více než lidé mladší, a tak vyžadují v průměru výrazně větší péči. Připomeňme, že jde o potvrzené nákazy, reálný počet může být vyšší.



Nárůst podílu seniorů mezi nakaženými – byť o jedno či dvě procenta – je větší problém, než by se na první pohled mohlo zdát. Lidé ve věku nad 65 let tvoří sice jen menšinu nakažených, ovšem tvoří většinu hospitalizovaných. Dokonce velkou většinu: zhruba tři čtvrtiny z celkem zhruba 3 500 k 17. říjnu hospitalizovaných lidí v nemocnicích. Péče o ně je také náročnější a i hospitalizace trvají déle.



Podíl seniorů (65+) na celkovém počtu aktuálně hospitalizovaných s covid-19 datum podíl seniorů na hospitalizovaných

01.09.2020 63% 02.09.2020 64% 03.09.2020 62% 04.09.2020 64% 05.09.2020 62% 06.09.2020 64% 07.09.2020 63% 08.09.2020 65% 09.09.2020 67% 10.09.2020 66% 11.09.2020 67% 12.09.2020 68% 13.09.2020 67% 14.09.2020 68% 15.09.2020 68% 16.09.2020 67% 17.09.2020 66% 18.09.2020 67% 19.09.2020 68% 20.09.2020 68% 21.09.2020 68% 22.09.2020 68% 23.09.2020 66% 24.09.2020 66% 25.09.2020 67% 26.09.2020 66% 27.09.2020 65% 28.09.2020 66% 29.09.2020 68% 30.09.2020 68% 01.10.2020 69% 02.10.2020 67% 03.10.2020 69% 04.10.2020 70% 05.10.2020 69% 06.10.2020 71% 07.10.2020 72% 08.10.2020 73% 09.10.2020 73% 10.10.2020 73% 11.10.2020 73% 12.10.2020 73% 13.10.2020 74% 14.10.2020 73% 15.10.2020 73% 16.10.2020 74%

Zdroj: data ÚZIS poskytnutá redakci Technet.cz



Na začátku září tedy senioři tvořili 63 procent hospitalizovaných. V polovině října je to 74 procent. A většina z několika tisícovek seniorů, kteří byli pozitivně testovaní během několika posledních dnů, budou pomoc zdravotníků vyžadovat až v příštích dnech.



Pochopitelná svůdnost „švédské cesty“

Ať se v příštích týdnech s dostupností zdravotní péče stane cokoliv, s výjimkou nějakých naprosto fantaskních scénářů nepůjde o úplný kolaps. Nemocnice budou schopné pracovat vždy, ale budou muset postupně „ořezávat“ stále více služeb.



Nejprve samozřejmě omezí to, co může počkat – plánované výkony u pacientů, kteří nejsou v ohrožení života. Pak mohou do jisté míry omezit i oddělení akutní péče. Dá se totiž očekávat, že některých komplikací proti běžnému stavu ubude. Není jasné proč, ale během pandemie se sníží počet i takových problémů, jako jsou infarkty či předčasné porody (za všechny země příklad na velké studii z Nizozemska).



Takový zásah do péče je eticky (a také politicky) velmi citlivý, a zdravotníci i zdravotnický management se budou snažit postupovat opatrně. Ovšem nebude na vybranou. Naše zdravotnictví nebylo stavěno na to, aby přijímalo denně tisíc (či více) pacientů s infekční chorobou navíc.



Kde brát kapacity dál? Při pohledu na grafy a čísla výše v textu je vám jasné, co se nabízí. Další neúprosně logickou možností je vzít z péče o seniory. Právě s covidem hospitalizovaní senioři budou v nejbližších dnech a týdnech představovat bezesporu největší zátěž pro nemocnice a zdravotníky.

Nechceme ani naznačovat, že by se takový přístup v Česku praktikoval či se měl praktikovat. Chceme zdůraznit logiku čísel: omezením péče pro starší pacienty – triáž podle věku – je ve chvíli, kdy nemocnice zahltí nemocní s covidem, velmi efektivní krok, jak systému ulevit.



Přesně k tomuto opatření přistoupilo na jaře Švédsko – i když ne třeba oficiálně, tak v praxi podle dostupných údajů ano. Tamější zdravotnictví zvládlo prudkou jarní vlnu epidemie bez omezení většiny poskytovaných služeb – ale jen většiny.



Podle zpráv samotných švédských úřadů se dostalo nemocniční péče pouze 13 procentům obyvatel domovů pro seniory, kteří nakonec s nemocí zemřeli. Většina z nich tedy ani neměla šanci na to, aby se jim dostalo odborné péče. Obyvatelé domovů pro seniory přitom tvořili během jara a léta zhruba 47 procent z cca 5 500 švédských obětí pandemie.



Pokud jsou údaje přesné, ve Švédsku zemřely řádově tisíce lidí bez účinné péče. Na rozdíl od Česka, kde k 17. říjnu mimo nemocnice zemřelo podle neveřejných údajů ÚZIS 219 lidí, u kterých byla přítomnost viru prokázána.



Pokud bude dosavadní trend šíření nákazy pokračovat, nevyhnutelně dojde k tomu, že bez kyslíku a bez pomoci budou umírat tisícovky českých seniorů. To není žádné „strašení“, ale jen předvídatelný důsledek dosavadního vývoje dostupných údajů.