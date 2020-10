Duškova čísla jsou nereálná, je hůř, míní Flegr. Naberme veterináře, radí

„Z grafu vyplývá, že když dnes máme asi tři tisíce hospitalizovaných, tak už 24. 10. jich budeme mít šest tisíc - s tím už teď nic neuděláme, ti lidé jsou již dnes nakažení. A jestli se opatření nezačnou skutečně vymáhat nebo nezaberou, tak 31. 10. oslavíme deset tisíc pacientů v nemocnicích,“ předpovídá evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flegr.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek na dopolední tiskové konferenci řekl, že ministerstvo doufá, že zaberou koronavirová opatření a nedojde k nejhorším scénářům.

„I při relativně optimistickém scénáři můžeme na konci října očekávat, že na lůžku bude v daném dni ležet až pět tisíc pacientů, možná i více,“ uvedl Dušek. Intenzivní péči pak bude podle jeho odhadu potřebovat až tisíc pacientů.

„To není reálný odhad,“ reagoval pro iDNES.cz Flegr. „Těch šest tisíc hospitalizovaných 24. října bude stoprocentně, ti lidé jsou nakažení už teď. Deset tisíc je odhad, pokud by se nevynucovala opatření. Já doufám, že se to trochu zalomí, ale méně než osm tisíc hospitalizovaných, přesněji řečeno osm tisíc, kteří by měli být hospitalizovaní, to 31. října nebude,“ předpokládá Flegr.

Reprodukční číslo R kleslo v pátek na 1,44, o minulém víkendu to bylo 1,5. Pokud by hodnota R dále neklesala a držela se na hodnotách 1,4 až 1,5, modely ministerstva se v podstatě shodují s předpokladem Flegra.

Podle něj není realistický ani Duškův odhad pacientů s těžkým průběhem, kteří budou potřebovat intenzivní péči. „Na jednotku intenzivní péče se ti pacienti nedostanou okamžitě, tam je zpoždění 15 až 20 dnů. Ti, co budou ležet 24. října na JIPkách, už teď leží v nemocnici,“ varoval.

Do nemocnic veterináře a lékaře z ciziny

Podíl nakažených zdravotníků navrhuje Flegr řešit lékaři z asijských zemí: Tchaj-wanu, Jižní Koreje nebo Vietnamu. Němečtí lékaři podle něj mají svých starostí dost. Dokonce navrhuje zaškolit v péči o lidské pacienty veterináře. Na obsluhu nemocničních přístrojů pak povolat studenty z ČVUT.

„Jakmile začnou umírat desítky, v maximech možná i stovky lidí denně, tak se na mnohé předpisy tolik koukat nebude a každá ruka bude dobrá,“ řekl Flegr.

Skutečný počet denně nakažených je podle Flegra minimálně dvojnásobný oproti tomu, kolik se prokáže testy. Poslední dva dny bylo pozitivně testováno přes devět tisíc lidí. „Minimálně to je dvacet tisíc lidí, to se dá snadno spočítat z počtu hospitalizovaných. Původně to bylo 7 procent z počtu pozitivně testovaných, dnes je to asi 13 procent,“ vysvětlil Flegr.

Asi jim někdo v krizovém štábu svázal ruce

Ministr kultury Lubomír Zaorálek ve čtvrtek v Rozstřelu zalitoval, že opozice do Ústředního krizového štábu doporučila stomatologa Romana Šmuclera a ne třeba právě Flegra.

„Sledoval jsem velmi poctivě vystoupení pana Flegra a velmi mě znepokojovala. Ale pan Flegr nebyl součástí epidemiologického týmu,“ řekl Zaorálek. „Nevím, proč doporučovali zrovna Šmuclera a někdo nedoporučil Flegra.“

Flegr ale na dotaz iDNES.cz řekl, že by nabídku na účast v epidemiologickém týmu krizového štábu pravděpodobně odmítl. „Tehdy jsem věřil, že jsou mnohem povolanější odborníci a instituce, já jsem evoluční biolog. Pro mě byl velký šok, že ti, co měli konat, nekonali,“ odpověděl.

„Ten graf, co jsem dnes zveřejnil, si může spočítat každý. Ti odborníci musí vědět, že to tak dopadne. Situace je mnohem horší, než na co se připravují. Pokud odborníci nekonají, tak jim asi někdo svázal ruce. Pakliže já bych byl v tom krizovém štábu, tak bych se asi taky nesměl chovat jinak,“ domnívá se Flegr.