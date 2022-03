Kyberpes od Xiaomi stojí zlomek západní předlohy. Zatím je spíš na parádu

Robot Cyberdog („kyberpes“) není žádnou novinkou, Xiaomi jej odhalilo už loni v létě. Vzhledem k tomu, že se ještě tehdy málo cestovalo a konference byly čistě virtuální, veletrh Mobile World Congress v Barceloně byl v podstatě první příležitostí pro západní média, kde si robotického psa šlo prohlédnout. Ke stánku Xiaomi jsme se na něj proto přišli podívat i my.

Na první pohled musí být snad každému jasné, kde se Xiaomi při výrobě Cyberdoga inspirovalo. Jeho robotický pes jako by z oka vypadl tomu od Boston Dynamics. Jen má jinou barvu, je menší a při bližším zkoumání nedisponuje zdaleka tolika porty pro rozšíření a senzory. Vzhledem k výrazně nižší ceně to je však docela logický rozdíl.

To nejdůležitější však zůstává. Xiaomi dalo při vývoji velký důraz na motoriku robota. Ten tak umí nejenom chodit po čtyřech, ale i běhat (až rychlostí 3,2 m/s, tedy 11,5 km/h), skákat a naklánět se. Jeho asi nejdivočejším kouskem je salto vzad. Jako správný pes pak umí i panáčkovat. Spousta těchto funkcí je však čistě na efekt.

Stejně jako normálnímu psovi ani Cyberdogovi nevadí voda, byť jen do jisté míry. Podle certifikace IP53 je odolný pouze proti pocákání vodou či lehkému dešti. Výhodou oproti zvířecím společníkům je jistě to, že po namočení nebude tolik zapáchat.

V základu je Cyberdog vybaven čipem od společnosti Nvidia, 48 grafickými jádry Tensor a speciálním procesorem pro umělou inteligenci (Nvidia Jetson Xavier NX). Ty přijímají data z celé sestavy senzorů na robotovi, včetně hlavního prostorového senzoru Intel Realsense D450. Xiaomi Cyberdog vedle toho disponuje také GPS modulem, světelnými, dotykovými i ultrazvukovými senzory a šesti mikrofony.

Fyzické porty na těle robopsa najdete čtyři (3x USB-C a 1x HDMI). Cyberdog má dále klasické počítačové specifikace, jako třeba 8 GB operační paměti LPDDR4x či 128GB SSD disk. Po stránce bezdrátové konektivity je tu wi-fi a Bluetooth. Baterie robota udrží stroj na jedno nabití v provozu asi hodinu, nabíjet jej pak musíte asi dvě a půl hodiny.

Co ovšem nějaké praktické využití tohoto robota? Xiaomi přiznává, že záleží hodně na samotných majitelích, na co si psa naprogramují. Jednak umí přepravovat drobnější předměty, unese nejvýš tři kilogramy. Integrované senzory pak umí rozpoznat svého „páníčka“ (majitele) a pak ho třeba poslušně sledovat. Vedle toho umí poslouchat také příkazy, a to i například gesty rukou. Opět něco, co zvládne i normální pes, jen ho to déle učíte.

Senzory na těle slouží dále k vyhýbání se překážkám či jejich překonávání, Cyberdog by se měl tedy hodit i do trochu náročnějšího terénu, byť to jsme na stánku neměli šanci vidět. Je tedy otázkou, nakolik by se hodil na průzkum terénu, jako třeba jeho drahá předloha od Boston Dynamics.

Cyberdoga jsme si zkusili ovládat pomocí smartphonu, kde máte k dispozici dvojici ovládacích páček a další programovatelné klávesy. V takovém případě je to však v podstatě jen hodně drahá hračka na dálkové ovládání, daleko zajímavější je právě jeho umělá inteligence. Xiaomi dodává, že jeho systém funguje na principu open-source, takže jej lze naučit i novým a pokročilejším trikům.

Jak se však říká, co bychom za ty peníze také měli chtít. Zatímco Spot od Boston Dynamics je opravdu profesionálním robotem a jeho cena je tak astronomických 74 500 amerických dolarů (asi 1,75 milionu korun), Cyberdoga od Xiaomi mohou mít zájemci za pouhých 10 tisíc čínských jüanů, tedy asi 37 tisíc korun. Ovšem pozor, v prodeji je pouze v Číně, a to ještě ve velmi omezeném množství jednoho tisíce kusů.

Cyberdog na nás každopádně působí spíš jako hi-tech hračka než jako profesionální robot. Má však potenciál, který by výrobce dále mohl rozvíjet, byť by to mohlo mít za následek vyšší cenu. Pořád je tu šance, že by k Spotovi mohl vzniknout podstatně levnější konkurent, kterého by mohly jít naučit minimálně podobné triky. To si ovšem Xiaomi nejspíš schová pro nějakou další generaci.