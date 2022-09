Udržitelná letecká paliva mají pomoci klimatu, podraží ale letenky

Všechno se točí kolem množství oxidu uhličitého, CO 2 , v atmosféře. Ve skutečnosti je určité množství CO 2 potřeba –⁠ kdyby ve vzduchu nebyl žádný, atmosféra jako celek by neměla schopnost podporovat fotosyntézu a v tom případě by nemohly žít rostliny, na kterých jsme všichni závislí. Už děti školou povinné se učí, že CO 2 je stopový plyn, ve vzduchu je ho 0,04 % objemu, což se zdá jako poměrně zanedbatelné množství.