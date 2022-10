Banky se chtějí zelenat. Udržitelnost je pro ně konkurenční výhoda

Změna klimatu a její důsledky vzbuzují stále větší zájem o udržitelnost u klientů bank, investorů i zákonodárců. „Z naší analýzy vyplývá, že si banky uvědomují, že jejich aktivity v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti mají zásadní význam nejen pro jejich dlouhodobou konkurenceschopnost, ale zároveň by jim mohly přinést i značné zisky,“ vysvětluje Jiří Švejcar, partner Bonston Consulting Group v České republice.

Zájmu o udržitelnost lidé přizpůsobují i své nákupní chování. Z průzkumu totiž vyplynulo, že tak činí téměř tři čtvrtiny zákazníků napříč různými sektory.

„Banky se tomuto očekávání mohou přizpůsobit nabídkou produktů podporujících udržitelné chování, ale zároveň tím, že budou udržitelnost podporovat i mimo finanční produkty a zapojí ji do všech fází zákaznické cesty i do svého širšího poslání, například aktivní podporou cílů udržitelnosti OSN,“ Komentuje výsledky průzkumu Švejcar.

Roste zájem o udržitelné investice

V západních zemích by téměř devět z deseti spotřebitelů ocenilo, kdyby jim značky pomohly být šetrnější k životnímu prostředí. Velký nárůst je patrný i v zájmu o udržitelné investice. O tento typ investic má zájem 99 procent oslovených zástupců generace mileniálů.

V tuzemském bankovním sektoru jsou podle Švejcara lídry v oblasti udržitelnosti ČSOB těsně následovaná Českou spořitelnou. „Naopak Moneta je výrazně aktivnější na poli veřejné prezentace témat společenské odpovědnosti, ovšem její nabídka udržitelných produktů není tak široká,“ komentuje Švejcar.

„Největší nabídku ESG produktů najdeme v portfoliu České spořitelny a v těsném závěsu i v ČSOB, té ale chybí širší nabídka udržitelných investičních nástrojů,“ doplnil.

Pro většinu velkých bank na českém trhu podle něj přitom představuje nabídka udržitelných produktů, například „zelených hypoték“, udržitelných investičních nástrojů nebo půjček na fotovoltaiku či elektrická auta, značnou příležitost, jak podpořit zákazníky v ekologicky šetrnějším chování a zároveň vhodně rozšířit svou nabídku produktů.

Bankám věří lidé víc než doktorům

Průzkum spotřebitelského sentimentu, který letos realizovala společnost BCG ve 25 zemích světa, zjistil, že své bance během pandemie důvěřovalo o 20 procent více lidí, než na začátku pandemie v roce 2020. Zatímco většina klientů tvrdí, že využívají produkty dvou nebo tří bank, velká většina (70 procent) si pořídila svůj poslední produkt od své primární banky.

Co se týká zabezpečení osobních údajů, klienti důvěřují svým bankám více než svým lékařům. Čtyři z pěti klientů by byli ochotni sdělit svým bankám více údajů, pokud by to bylo potřeba k získání nové služby nebo funkce.

Mění se i očekávání klientů. Od své banky už nechtějí jen to, aby byla „dobrou bankou“, ale rádi by v bance viděli „dobrého přítele“, ke kterému si chodí pro radu (31 procent), ale i instituci, která jim pomůže zvyšovat finanční gramotnost a činit informovaná finanční rozhodnutí (11 procent).