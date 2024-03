Přežívající legenda jménem sériový port. Elektronadšenci ho stále milují

Sériový port (RS-232) slouží jako komunikační rozhraní počítačů a další elektroniky. Umožňuje propojení a vzájemnou sériovou komunikaci dvou zařízení (jednotlivé bity přenášených dat jsou vysílány postupně za sebou, po jednom páru vodičů v každém směru – proto se jmenuje sériové rozhraní). Na rozdíl od ethernetové technologie nebo USB rozhraní (praktický následník RS-232) jde o zcela bezkolizní fyzickou vrstvu.

Dřív tak v počítačích byly tyto porty přítomné z důvodu připojení myši, tiskáren, modemů, terminálů nebo datových úložišť, ale šlo skrz ně připojit téměř jakékoli jiné zařízení a přenášet data oběma směry. Ovšem putovala pomalu – rychlost byla od 300 do 115 200 bitů za sekundu (to je zlomek toho, co dnes nabízí ethernet nebo USB).