Důmyslné Wintoys zpřístupní ovládání Windows z jednoho místa

Ani po dlouhých desítkách let se Microsoft stále nepoučil. Uživatelé volají po možnosti mít k dispozici nástroj, který by jim z jednoho místa umožňoval provádět jak jeho základní, tak pokročilé změny. A právě to umí Wintoys. Tato aplikace navíc dokáže optimalizovat, a dokonce opravit systém rychle, efektivně a bezpečně.