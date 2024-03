Microsoft nám posílá aktualizaci Windows 11. S lepším vysíláním a hlasy

Jak už bývá pravidlem, společnost Microsoft vydala první ze dvou letošních updatů své vlajkové lodi mezi operačními systémy pro počítače. Moment 5 je jednou z nejmenších – co se týká změn – aktualizací funkcí systému, která byla kdy vydána vůbec, ale lze v ní nalézt několik vybraných užitečných věciček. Jenže, jak jsme si už zvykli v minulých měsících, drobná vylepšení se objevují prakticky s každým měsícem, kdy Microsoft vydává opravné aktualizace, a tak Moment 5 bereme spíše jako úpravu než klasický balíček jarních vylepšení systému.

Firma aktualizaci Moment 5 šíří ve vlnách. To znamená, že není dostupná všem uživatelům najednou. Zaváděna je postupně a to od 3. března. Jestliže na vás ještě nepřišla řada, vyvolat ji se můžete pokusit ve Windows Update v menu Nastavení. Jakmile zkontrolujete dostupnost aktualizací (zkontrolujte, že máte aktivovaný přepínač, který PC dovoluje získat nejnovější aktualizace) a objeví se zde ta s označením KB5034848, můžete ji nechat stáhnout a nainstalovat (jen pro jistotu, za jistých okolností se nemusí ani po vynucení objevit). Aby to nebylo jednoduché, tak postup následně opakujte a stáhněte ještě aktualizaci KB5035349 – Microsoft totiž update rozdělil do dvou kroků. A co se tedy v aktualizaci nachází?

Upravené widgety

Widgety ve Windows 11 – používáte je vůbec? – se dočkaly několika úprav. Tou nejzajímavější je dozajista možnost vypnout zobrazování zpravodajství. Tím si lze panel s widgety vyčistit a máte možnost získat více místa pro ostatní widgety, kterých je však zatím stále i přes příslib Microsoftu o zlepšení žalostně málo – k dispozici jsou právě především ty od Microsoftu.