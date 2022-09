Vládkyně nebes. Dokud jsem vysoko, nebojím se, říká pilotka Pískatá

Jak se trénuje s větroněm v dubajské poušti, kde žijete s manželem?

Tam se s kluzáky vůbec nelítá.

Kde jste se tedy připravila na světové zlato?

To bylo docela vtipné. Já jsem lítala naposledy loni v srpnu, pak jsem měla velké břicho, v únoru jsem rodila, jarní závody jsem nestíhala, v červnu jsem si vzala letadlo a v červenci jsem několikrát letěla. V hlavě jsem to měla nastavené tak, že na ten šampionát jedu vysloveně do počtu, říkala jsem si: Třeba někomu pomůžu k nějaké medaili. V plachtění nejenže soupeříme, ale v rámci týmu taky ve vzduchu spolupracujeme, předáváme si informace, konzultujeme rozhodnutí.