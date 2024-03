Aerotaxi v praxi: čínský dron pro pět lidí poprvé uskutečnil meziměstský let

Dron, určený pro přepravu pilota a až čtyř pasažérů, letěl zcela autonomně. Daná oblast by normálně byla navigačně nesmírně složitá: jednak je hustě osídlená, a také je poblíž hned sedm mezinárodních letišť. Dron však využil koridor, který čínská vláda připravila pro budoucí provoz nízkoletících dopravních prostředků; takových koridorů vzniká v Číně asi sto.

Dron Prosperity, který let uskutečnil, je jedním z mála projektů, které jsou ve fázi létajícího prototypu v životní velikosti. Již rok před prvním meziměstským letem překonal světový rekord v délce letu v kategorii eVTOL (elektrické dopravní prostředky s kolmým startem i přistáním), když uletěl 250 kilometrů.

Letoun, který má deset nadnášecích vrtulí a tři tlačné, má maximální vzletovou hmotnost dvě tuny. Výrobce tvrdí, že jeho hlasitost při stání ve vzduchu je pouhých 65 decibelů; to je úroveň běžného uličního hluku. Jeho designérem je Frank Stephenson, který stojí za designem aut Mini a Fiat 500.

Společnost AutoFlight disponuje evropským kapitálem a počítá s tím, že jen v oblasti Velkého zálivu (megapolis mezi městy Macao a Hongkong zahrnující na 80 milionů lidí) vzniknou stovky koridorů pro drony a tisíce startovacích a přistávacích ploch. Partnerem výrobce je v této oblasti přepravní společnost Heli-Eastern, která se dosud specializovala na dopravu vrtulníky, která už od AutoFlight objednala sto dronů Prosperity.

Dron Prosperity existuje i v nákladní verzi, která má podle portálu Flying Magazine získat certifikaci pro lety v Číně ještě letos. Do dvou let se očekává certifikace verze pro osobní dopravu. Za pozornost stojí, že podle předpokladů dostane AutoFlight napřed certifikaci pro autonomní provoz a až následně pro pilotované lety. Portál píše, že certifikace v Evropě a v Americe by měla následovat s odstupem dalších dvou let.