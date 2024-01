Švýcaři představí vodíkové letadlo s kolmým startem. Vzlétnout má do roka

Letoun má pohánět 28 zapouzdřených ventilátorů z nichž dvacet bude rozprostřeno po celé ploše křídel a osm na vodorovných řídících plochách v přední části stroje. Pod designem letadla jsou podepsáni návrháři z BMW Designworks a Sauber Group, známé především ze závodů formule 1.

Konstruktéři počítají se dvěma variantami letounu: Sirius Business Jet, který pojme pilota a tři pasažéry výměnou za dolet 1 850 km. Druhá varianta Sirius Millennium Jet oproti tomu zvyšuje přepravní kapacitu na pilota a pět cestujících, ovšem se zmenšenou zásobou vodíku a tedy kratším doletem 1 050 km. Přetlaková kabina dovolí let ve výšce cca 9 km. Cestovní rychlost obou variant by se měla pohybovat okolo 520 km/h. Stoj by měl být také vybaven záchranným padákovým systémem.

Schéma letounu Sirius Jet

17. ledna slibuje švýcarská společnost představit na letišti Payerne nedaleko Bernu svoji unikátní pohonnou jednotku, sestávající z vodíkovými články poháněného elektromotoru, a uskutečnit její „první zažehnutí“. Hmotnost každého z 28 elektromotorů stoje Sirius je 9,6 kilogramů, průměr ventilátoru 300 mm a maximální tah 100 daN.

S vodíkovým pohonem v letectví v současnosti pracuje řada projektů. Lze zmínit například německý H2FLY, který v listopadu 2023 zahájil spolupráci s japonským dopravcem JAL. Pokud švýcarský projekt Sirius Jet uspěje, stane se zřejmě prvním, vodíkem poháněným letounem s kolmým startem a přistáním (VTOL). Do roka by měl stroj vzlétnout k prvním testovacím letům. Získání certifikace by pak mělo být záležitostí roku 2026. Pokud se příslovečný graf „pozitiv a sociálních jistot“ vývojářů nezmýlí, představa prvních dodávek těchto strojů by se měla začít plnit rokem 2028.