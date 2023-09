Wordpad ve Windows končí. Poznámkový blok a Malování čeká významný upgrade

Program Windows Insiders v poslední době anoncoval několik zajímavých vylepšení, která se připravují do operačního systému Windows.

WordPad se loučí

Aplikace WordPad

Je to tak, skoro po třech dekádách bylo společností Microsoft rozhodnuto, že aplikace WordPad míří do důchodu. Tento textový procesor se v operačním systému nachází od verze Windows 95. Poprvé se objevil v roce 1995 a podobně jako v případě jeho předchůdce Microsoft Write jde o základní textový procesor, který je pokročilejší než textový editor Poznámkový blok, protože nabízí formátování textu a další podmnožinu funkcí známých z aplikace Microsoft Word. V podstatě by se dalo říci, že je jeho velmi odlehčenou formou, která je však k dispozici zdarma.

Microsoft o budoucí změně hovoří následovně: WordPad již nadále nebude aktualizován a z budoucích verzí Windows bude odebrán. Pro dokumenty s formátovaným textem, jako jsou soubory .DOC a .RTF, doporučujeme Microsoft Word a pro dokumenty s prostým textem, jako je .TXT, aplikaci Poznámkový blok Windows.

WordPad od svého vzniku prošel celou řadou aktualizací a změn – například s příchodem Windows 7 se objevil pás karet, který se změnil s Windows 8, což byla jeho poslední největší změna. Jak již bylo uvedeno, startoval jako náhrada za Microsoft Write, čímž se stal výchozí volbou pro tvorbu a úpravu formátovaného textu ve Windows na začátku 21. století. Vzhledem k tomu, že uplynulo více než deset let, kdy byla aplikace naposledy výrazněji aktualizována, není divu, že se Microsoft připravuje na její odstranění.

Aplikace už mnoho let nedává příliš velký smysl, zvláště když je Word v online verzi k dispozici zdarma, podobně jako další konkurence Google Dokumenty nebo balík kancelářských aplikací LibreOffice. Všechny alternativy zdarma nabízejí více funkcí a lepší podporu pro pokročilou práci s dokumenty. Přestože Microsoft nestanovil přesný datum smrti, předpokládá se, že se tak stane v další verzi Windows, která by mohla přijít již koncem příštího roku. I když WordPad už neobdrží žádné další aktualizace, je stále možné, že jej Microsoft ponechá k dispozici – například formou volitelné instalace v Microsoft Store.