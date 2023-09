Proč filmové Blu-ray stále stojí za investici do zážitku

Koupě filmů na Blu-ray discích může mít stále několik pádných a užitečných důvodů. A to i přesto, že aktuálním nepopíratelným trendem je digitální distribuce prostřednictvím streamovacích služeb, které nabízejí pohodlnější způsoby, jak je sledovat, a navíc vynikají i tím, že se v nich nově uváděné tituly objevují velmi rychle. Vlastně proto se streamování dnes stalo naprostou samozřejmostí našich životů. Avšak mnoho diváků stále dává přednost (nebo alespoň tuto možnost doplňuje) Blu-ray diskům.

3D BD Alenka v říši divů

Velké množství streamovacích služeb a poplatků

Zatímco dříve byla synonymem pro sledování různých filmových a seriálových titulů služba Netflix, a našli jste v ní pomalu vše, na co jste si vzpomněli, dnes tomu tak už není. Každá větší mediální společnost má vlastní streamovací platformu – Apple TV, Disney+, HBO, Paramount+ atd. Abychom se dostali ke všemu báječnému obsahu, který nabízejí, musíme si předplatit více služeb. Avšak už jen tři čtyři služby nás měsíčně přijdou na více než tisíc korun. Navíc předplatné neustále roste, takže v budoucnu se připravme na to, že za ně budeme muset z peněženky vydat více peněz. To je trend, který se rozhodně nezmění. Pokud však máme fyzické disky ve své multimediální knihovně, tak za ně už platit nebudeme – máme je koupené napořád.

V případě streamovacích služeb je tu ještě jedna záludná věc. Přestože měsíčně poctivě platíme poplatky, neznamená to, že se ke kýženému obsahu, který zrovna chceme aktuálně na dotyk jednoho tlačítka vidět, dostaneme vždy. Je potřeba si uvědomit, že služby mají právo nabízet obsah jen určitou dobu. Zatímco v některých případech to může být opravdu dlouhá doba, v jiných třeba jen měsíce. Takže představa, že si je platíme v domnění, že se k oblíbenému nejen novému, ale i staršímu filmu dostaneme vždy, když ho chceme zhlédnout, je mylná. To se sice může zdát nepochopitelné, ale je to tak. A v příštích letech se to bude dít ještě více.

Streamovací platformy si totiž vybraný obsah pronajímají – neplatí za něj pouze v případě, že ho produkují samy. Například Netflix si může koupit práva na nějaký seriál z produkce Apple TV, ale dostane jej jen po určitou dobu. K tomu dochází z důvodu konkurenčního boje. Existují tisíce zákulisních licenčních dohod – v první řadě jde totiž vždy o byznys, a až teprve poté o diváka, konzumenta. V některých případech můžeme dostat informaci o tom, že vybrané tituly z naší streamovací knihovny zmizí, ale jindy třeba ani to ne. Každopádně co s tím můžeme udělat? Nic.

Naopak v případě optických disků nehrozí, že by někdo přišel k nám domů a zabavil nám je z nějakého důvodu. Aby toho nebylo málo, to, jak dlouho na vybrané streamovací platformě tituly zůstanou, se nikde nedozvíme. V budoucnu se mohou vrátit, ale co když se na ně budeme chtít podívat zrovna v době, kdy budou mít „pauzu“?

ilustrační snímek

Vysoká kvalita obrazu a zvuku

Když sledujeme film nebo seriál, chceme si ho vychutnat v co možná nejlepší kvalitě – jak v případě obrazu, tak zvuku. Zatímco vysoká kvalita je jedním z nejvýraznějších prvků, které dělají Blu-ray disky atraktivními, v případě streamování je to sázka do loterie a závisí i na kvalitě připojení. Rozlišení obrazu na Blu-ray discích je přitom ve špičkové kvalitě s větším množstvím detailů, což vytváří realističtější a ostrý obraz, který umožňuje lépe vnímat barvy a dokonce malé nuance scén. Pro ty, kteří si chtějí co nejvíce vychutnat vizuální aspekt filmů, může být tato vlastnost klíčová.

Blu-ray disky rovněž podporují pokročilé zvukové formáty jako Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio případně Dolby Atmos. Tyto technologie umožňují vícekanálový zvuk s větším dynamickým rozsahem. To vytváří více prostorový a bohatý zvukový zážitek, který může zvýšit dojem z filmu a posunout ho na vyšší úroveň.

A v neposlední řadě video na Blu-ray discích netrpí výraznou kompresí. Na rozdíl od některých digitálních streamovacích služeb, kde je obsah komprimován, Blu-ray disky umožňují uchovat více dat bez výrazné komprese. To vede k méně ztrátové kvalitě obrazu a zvuku, což je zejména patrné v náročných scénách s rychlým pohybem. Díky vyššímu datovému toku u Blu-ray disků mohou být dosaženy větší kontrasty mezi černou a bílou, což vede k většímu pocitu realismu. Takže detaily v tmavých scénách jsou lépe zachyceny a jasné scény mají větší dynamiku.

V případě streamovacích platforem se velmi snadno může stát, že kvalita bude naopak na mnohem horší úrovni. Zatímco někteří diváci to skousnou, jiní nikoliv. A můžeme přitom mít sebekvalitnější internetové připojení s nejvyšší možnou rychlostí, ale tomuto jevu se neubráníme. V tomto případě totiž záleží na celé řadě aspektů. Nikdy nemůžeme ovlivnit to, co se děje na streamovacím serveru, ze kterého je k nám obsah přenášen. Proto mohou nastat takové jevy, jako je pixelizace, pomalé načítání, přerušování a další.

Standardní Blu-ray přitom disk obsahuje kolem 100 GB videoobsahu. A přestože část připadá na bonusy a další obsah, rozhodně přes streamovací platformu při shlédnutí jednoho filmu ani náhodou nezkonzumuje takové množství dat, které bychom viděli na Blu-ray disku. Je to z řady důvodů, přičemž tím nejpádnějším je pokus o nezahlcení internetového připojení, a proto společnosti používají různé komprimovací metody – aby při streamovaní zabíraly co možná nejmenší šířku pásma. Je potřeba si uvědomit, že i ony za využití internetu, především toho, kolik jejich servery skrz něj pošlou dat, musí platit poskytovateli připojení.

A co když vypadne internet?

Dejme tomu, že dostaneme chuť se podívat na vybraný titul. Přijdeme domů, ale vlivem bouřky, aktuálně probíhajícího servisního zásahu u poskytovatele internetu nebo snad výpadku serverů streamovací služby máme smůlu. Jistě, asi to přežijeme – bez sledování filmů lze žít – nicméně to nepotěší, a už vůbec ne pokud k tomu dochází opakovaně. Prostě na streamování se nelze spolehnout, že vše bude fungovat, jak má. V případě Blu-ray disku toto nehrozí.

Bonusový obsah

Blu-ray disky často obsahují bohatý bonusový materiál, jako jsou making-of dokumenty, komentáře tvůrců, scénáře, odstraněné scény a další informace o vzniku filmu. To může poskytnout hlubší pohled do tvorby a inspirace daného díla. Jde o nesporné lákadlo, při nákupu filmů na discích, které zvyšují atraktivitu tohoto formátu. I vybrané streamovací služby nabízejí bonusový obsah, ovšem je nutné počítat s omezenou nabídkou. Většina streamovacích platforem totiž nabízí minimální bonusový obsah, pokud vůbec nějaký. K dispozici mohou být některé krátké dokumenty, ale ve srovnání s Blu-ray disky budou mnohem méně rozsáhlé. A pozor, i bonusový obsah může být omezený kvůli licenčním podmínkám. To znamená, že i on může být na platformě dostupný jen omezený čas.

Opakujeme, na Blu-ray disk lze uložit přibližně 100 GB dat, což ponechává dostatek prostoru pro komentáře režisérů, záběry ze zákulisí atd. – streamovací služby by při pokusu o uložení všech těchto věcí musely vynaložit nemalé finanční prostředky.

Film mohou potkat v budoucnu změny

V neposlední řadě je zapotřebí pamatovat na to, že zatímco Blu-ray disk, který byl už jednou vylisován, vylisován i zůstane. Obsah na něm bude dostupný po celou dobu jeho životnosti. V případě streamovacích platforem však nikdy nevíme, co se po koupi titulu může stát. Mohou zasáhnout různé spory, cenzura nebo jen pokus o nějakou nápravu, případně do filmu umístit na předem vytipovaná místa dodatečně reklamní obsah – což už se vlastně zpětně děje. A to vše se může nahodile přizpůsobovat.

Závěrem

Blu-ray disky mají jasné a nepopiratelné výhody. Tím neříkáme, že streamovací platformy je nemají. Jen je zapotřebí zhodnotit, kdo preferuje jaké. Také neříkáme, že nyní byste měli jít a zrušit všechno předplatné a začít kupovat fyzické nosiče (nejen nové, ale třeba i starší na burzách, aukcích, atd.), protože je to to nejlepší. Za prvé to bude stát spoustu peněz, přičemž některé tituly nemusí být snadné získat, a navíc je nutné počítat i s tím, že nosič se může snadno poškodit, a tak přestat fungovat.

Proto jako nejvhodnější se jeví kombinace obojího, tedy mít možnost koukat na filmy na Blu-ray, ale i prostřednictvím streamovacích platforem. Obě možnosti budou vedle sebe existovat i nadále. A je jen na nás, kterou pro co využijeme. Ostatně, podobně to funguje ve videohrách, hudbě, audioknihách či elektronických knihách, kde máme také možnost si obsah předplácet, nebo ho jednorázově nakupovat.