Poslední přežívající pozůstatky Windows XP. Najdeme je i v „jedenáctkách“

Přestože od uvedení Windows XP na trh uplynulo již 22 let a jeho podpora skončila skoro před deseti lety, vybrané části tohoto ikonického operačního systému stále přežívají. Ve Windows 11 se nacházejí hned na několika místech.

S každou novou verzí Windows se objeví některé novinky, změní se způsob ovládání, upraví se uživatelský vzhled, nicméně jádro a funkčnost operačního systému zůstávají téměř nezměněny. To je žádoucí, protože uživatelé radikální změny nemají rádi. A to platí nejen o Windows. Z tohoto důvodu se některé součásti Windows po dlouhá léta nemění. Navíc by jejich změna mohla způsobit řetězovou reakci v podobě způsobu fungování používání a zpětné kompatibility. To je příklad Internet Exploreru, který v systému existuje jen na vyžádání, nicméně skutečným odstraněním jeho vykreslovacího jádra by došlo ke znefunkčnění některých součástí.