Skrytá hra v Edge

Je tomu již skoro deset let, co společnost Google přišla s geniální novinkou. V roce 2014 vložila do kódu svého browseru hru Chrome Dino (do adresního řádku stačí zadat chrome://dino). Tím dala možnost kdykoliv si zahrát přímo v prohlížeči hru, a to i v dobách, kdy není k dispozici internet – zkrátka, aby se uživatelé zabavili. Zatímco tato hra je poměrně známá, v případě Edge tomu tak není. Ne, v Edge hru Chrome Dino nenajdeme, ale jinou ano.