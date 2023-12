Tuto funkci nechte aktivní od spuštění Windows, může vám zachránit notebook

Může to potkat každého z nás, nicméně pokud se na to nachystáme, existuje eventualita, že bude možné notebook v případě potřeby v budoucnu vystopovat. Technologie udělaly obrovský posun, a díky nim je možné ztracená nebo odcizená zařízení najít. Vděčni za to můžeme být především internetu a lokalizačním službám. Jednu takovou má přímo v sobě integrovanou i Windows. Případně se nabízí konkurenční. Pojďme se na ně podívat blíže.

Jak službu ve Windows aktivovat

Funkce Najít zařízení ve Windows 11

Úspěšným předpokladem, aby bylo možné notebook najít, je to, že na to budete připraveni, respektive zařízení. To znamená, že v něm aktivujete žádanou funkci. Řešení od společnosti Microsoft nacházející se ve Windows se jmenuje Najít moje zřízení. Chcete-li ho aktivovat, musíte se přihlásit jako správce notebooku. Následně ve Windows 11 klikněte na Start → Nastavení → Soukromí a zabezpečení.

Na pravé straně klikněte na volbu Najít moje zařízení. Následně aktivujte přepínač Najít moje zařízení. Zároveň pokud máte nastaveno, aby nebylo možné systémem zjišťovat polohu zařízení, tak se toho budete muset vzdát. Jde o nezbytnost proto, aby funkce zjišťování polohy fungovala tak, jak má. Pokud byste tak neučinili, potom byste v případě, kdybyste potřebovali zařízení vyhledat, získali pouze informaci „Zjišťování polohy je zakázané“ a tím skončili. Každopádně toto je vše, co musíte pro funkčnost služby učinit.