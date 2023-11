Inovace, díky kterým nám vesmírný výzkum zlepšil život

Logo NASA (20. května 2020)

Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) jako agentura federální vlády USA má rozsáhlou působnost v oblasti vesmírného výzkumu, letectví a vědeckého výzkumu. Kromě základního poslání má několik dalších úloh. Především jde o vědecký výzkum, výzkum vesmírných těles, výzkum klimatu a životního prostředí, technologický vývoj a další.

A právě díky nabraným zkušenostem a poznatkům následně NASA tvoří inovace, a řadu z nich najdeme kolem nás. Mnoho technologií vyvinutých pro vesmírné mise našlo uplatnění v civilním sektoru, například v lékařství, telekomunikacích či energetice. Vynálezů je velké množství. Pojďme se na některé z nich podívat.

Fotoaparáty

Přestože NASA není vynálezce fotoaparátů, byla to právě tato agentura, která se významně zasloužila o to, že je dnes můžeme využívat v tak hojné míře – např. běžně v telefonech, zvoncích, palubních kamerách. Fotoaparáty používají CMOS, což je typ polovodičového detektoru světla, který byl vynalezen v roce 1969 společností RCA. NASA začala tuto technologii využívat ve vesmírných misích v 80. letech 20. století. V 90. letech tým vedený vědcem NASA Ericem Fossumem právě CMOS senzor úspěšně miniaturizoval. Tyto senzory byly lepší než do té doby hojně vyžívané CCD senzory. NASA financovala jejich výzkum a vývoj, a to i v komerčním sektoru. To pomohlo snížit náklady na využití CMOS technologie a zvýšit výkon.

CMOS čipy

Dnes jsou CMOS technologie široce používány v digitálních fotoaparátech, kamerách a dalších zařízeních. Navíc jsou používány v řadě dalších aplikací, včetně lékařství, průmyslu a armády. Staly se jednou z klíčových technologií, které umožnily miniaturizaci fotoaparátů a dalších zařízení.