Deset věcí, které byste měli udělat při prvním spuštění PC

1. Jak na správné nastavení aktualizací

Po dokončení průvodce prvním spuštěním Windows (prostřednictvím kterého se nastavují různé parametry systému, ochrana vašeho soukromí, nebo ho připojí k internetu) by vaše první kliky měly vést do nastavení aktualizací. Jen pravidelně záplatovaný systém je bezpečný. Společnost Microsoft aktualizace vydává pravidelně. Skládají se z oprav chyb, zabezpečení a dvakrát ročně skrz ně přicházejí i nové funkce. Pokud vše funguje, jak má, začnou se stahovat automaticky už nyní.

Klikněte na Start -> Nastavení -> Aktualizace a zabezpečení. Pokud budete mít všechny dostupné aktualizace nainstalované, zobrazí se text a zelená fajfka. Odkazem „Zobrazit volitelné aktualizace“ máte možnost zobrazit a rozhodnout se, zda nainstalujete aktualizace, které nejsou důležité – například ovladače k hardwaru. Doporučujeme si také podle potřeb upravit aktivní dobu používání PC.

Pokud používáte PC od 8 do 16 hodin, nastavením se postaráte o to, že systém nebude spouštět restart. Tlačítkem „Dočasně pozastavit aktualizace na 7 dní“ můžete opakovaným klikáním zastavit aktualizace až na 35 dní. Dole ještě najdete tlačítko pro zobrazení historie aktualizací (kdybyste náhodou nějakou chtěli odebrat) a také další volby (v nich je možné aktualizovat automaticky v systému dostupné ostatní produkty Microsoft, či oznámit, pokud je vyžadován restart atd.)



2. Zkontrolujte plán napájení

Jestliže budete počítač využívat k náročným úkolům (práce s grafikou, renderování videa, složité matematické výpočty apod.), měli byste si zvolit správný plán napájení. Jeho optimální volbou v případě notebooku máte navíc možnost prodloužit práci na baterii, případně se postarat o to, aby počítač dodával nejvyšší výkon.

Klikněte na Start -> Nastavení -> Systém a na levé straně klikněte na volbu „Napájení a režim spánku“. Zde si nastavte dobu, po které má pohasnout obrazovka a také přejít PC do režimu spánku. Na pravé straně klikněte na odkaz „Další nastavení napájení“. Zobrazí se okno, kde jsou dostupné dva režimy napájení (rovnováha a úsporný), níže se nachází skrytá třetí (vysoký výkon).

Vyberte takový, který nejvíce odpovídá tomu, co budete v PC dělat. Chcete-li si některý z nich upravit či vytvořit vlastní, máte možnost. Získáte tak možnost nastavit přesně takové parametry, co vám budou vyhovovat. Správný výběr plánu napájení systému Windows je důležitou součástí prvotního nastavení PC.



3. Stav baterie a její kalibrace

Když už zmiňujeme správu napájení, dobré je zkontrolovat prvotní stav baterie notebooku. O stavu baterie notebooku jsme často systémem velmi málo informováni – dostáváme pouze kusé informace prostřednictvím ikony v informační části hlavního panelu (typicky jak je nabitá, zda se vybíjí, nabíjí a kolik zbývá času do vybití). Když si koupíte nový notebook, doporučujeme sledovat stav baterie hned od začátku. Postupem času se kapacita jakékoli baterie snižuje. Baterie přestává mít schopnost uchovat tolik energie jako na začátku a hodnoty začnou kolísat. To má za následek, že často dochází k chybnému odhadu systémem, kolik ještě poskytne času pro práci bez připojení k nabíjení.

Její pravidelné sledování vám prozradí, kdy je vhodné udělat kalibraci. Podrobnosti o postupu kalibrace najdete na webu výrobce notebooku. Případně můžete použít jednu z pomůcek. Za nás doporučujeme využít v příkazovém řádku příkaz „powercfg /batteryreport“ (spusťte ho jako správce PC), který zobrazí detailní informace o baterii. Nebo aplikaci BatteryCare https://batterycare.net/en/index.html zobrazující nejen informace, ale pomáhající nastavit i některé vlastnosti a baterii kalibrovat.



4. Přejmenujte svůj počítač

Jestliže počítač používáte jen vy a není součástí nějaké sítě – kdyby k němu přistupovali jiní uživatelé či zařízení – mohlo by vám být jedno, jak se jmenuje. Po spuštění dostanete systémem automaticky vygenerované nesmyslné jméno (např. DESKTOP-JPPFIR1).

To si lze změnit. I když se to může zdát zbytečné, název počítače navíc uvidíte na OneDrive, ve službách Microsoftu na webu a také v dalších místech. Abyste ho dokázali rychle a správně rozpoznat, je vhodné provést jeho přejmenování. To uděláte tak, že použijete klávesovou zkratku Windows + Pause Break. Otevře se okno, kde najdete řádek: název zařízení. Tlačítkem „Přejmenovat tento počítač“ to můžete změnit. Zadejte název a restartujte systém.



5. Vytvořte jednotku pro obnovení

Když se operační systém Windows dostane do problémů a nespustí se, může vám USB flash disk pro jeho obnovení tyto problémy pomoci vyřešit či opravit. Jednotka pro obnovení spustí váš počítač do prostředí Windows Recovery, které se skládá z mnoha užitečných nástrojů. Chcete-li záchranný USB flash disk vytvořit, potom klikněte na Start, zadejte „jednotka pro obnovení“. Otevře se průvodce, který vás provede nastavením. Po dokončení disk otestujte, nastartujte z něj PC, a pokud bude fungovat, uschovejte ho na dobře dostupném místě.

6. Záchranná brzda

Kromě jednotky pro obnovení doporučujeme co nejdříve zapnout funkci „Obnovení systému“. Ta umožňuje vrátit zpět všechny nedávno provedené změny v hardwaru nebo softwaru. Pokud PC nastartuje, ale systém nefunguje, jak má, můžete se vrátit k předchozímu nastavení (například před instalaci aktualizace apod.).

Klikněte na Start a zadejte „obnovení“. Po otevření nového okna klikněte na Konfigurovat nástroj Obnovení systému. V dalším okně klikněte zvolte jednotku se systémem Windows (pokud jich máte více) a klikněte na volbu Konfigurovat. Zapněte ochranu systému a zadejte, kolik si nástroj maximálně může alokovat místa na jednotce. V případě, že ho budete potřebovat, zadejte do Startu příkaz „Obnovení“ a postupujte podle postupů.



7. Aby vás nepřekvapila ztráta dat

Není nic horšího, než když v počítači přijdete o důležité dokumenty a další soubory. Pravidlem číslo jedna je zálohovat potřebná data. Pokud dojde k selhání PC, jeho zničení, nebo krádeži, či neuváženému smazání souborů, je často pozdě bědovat. Aby byla vaše data v bezpečí, nastavte si pravidelné zálohování. Existuje mnoho způsobů - do cloudového úložiště (využít můžete integrovaný OneDrive, či konkurenční One od Googlu případně Dropbox), na druhý disk v PC, do jiného PC, případně NAS atd. Jakmile se rozhodnete, stačí spustit vybranou aplikaci, nastavit plán záloh a už se o nic nemusíte starat – zálohy se budu provádět automaticky.



8. Nastavení zabezpečení systému Windows

Microsoft sice vybavil Windows 10 účinnými bezpečnostními prvky (v podobě antiviru, firewallu atd.), a tak není nutné instalovat jiné programové vybavení, i tak byste měli zkontrolovat, zda vše funguje, jak má. Klikněte na Start a zadejte „Nastavení zabezpečení Windows“ a klikněte na volbu. Otevře se okno, ve kterém se nacházejí součásti zabezpečení. Pokud u všech svítí zelená fajfka, je to v pořádku.

V opačném případě se postarejte o to, aby zde svítily. Co doporučujeme provést, je aktivovat ochranu proti ransomware, která je ve výchozím nastavení deaktivovaná. Proto na levé straně klikněte na volbu „Ochrana před viry a hrozbami“ a následně na pravé straně dole klikněte na „Spravovat ochranu před ransomwarem“. Funkci povolte, čímž se postaráte o to, že zakážete podezřelým aplikacím provádět změny ve všech souborech.



9. Používejte standardní uživatelský účet

Při prvním spuštění a projitím průvodcem nastavení Windows 10 jste si vytvořili nový uživatelský účet, nebo se přihlásili ke stávajícímu v cloudu. Ten první je vždy správcovský, proto musí umožňovat měnit nastavení celého systému, spouštět všechny nainstalované aplikace, instalovat nový hardware a dělat v počítači téměř cokoli. Ať už jste nováček, nebo profesionál, vždy doporučujeme místo něj používat standardní uživatelský účet.

Tyto účty mají některá omezení, ale stále s ním můžete spouštět aplikace a měnit nastavení, která nemají vliv na ostatní uživatele a především funkčnost Windows. Jako správce máte možnost přidat uživatelský účet. V Nastavení klikněte na volbu „Účty“ a následně vlevo zvolte „E-mail a účty“. Na pravé straně klikněte na tlačítko „Přidat účet“. Projděte průvodcem a na konci zvolte typ účtu „Standardní uživatel“.



10. Vypněte citlivé zprávy

Nechcete-li, aby se na uzamykací obrazovce zobrazovaly informace a další data z vybraných aplikací, potom se o to postaráte takto. V „Nastavení“ klikněte na „Přizpůsobení“ a na levé straně vyberte volbu „Zamykací obrazovka“. Jestliže jako pozadí zde máte vybrán Windows Spootlight, může se zde někdy zobrazovat personalizované sdělení, což nemusí být žádoucí pro oči procházející kolem vašeho PC. Proto vyberte „Obrázek“ nebo „Prezentace“.

Níže je ve výchozím nastavení povoleno zobrazovat informace z kalendáře. To také není žádoucí, proto klikněte a vyberte jiný zdroj, případně doporučujeme nastavit „Nic“. Aby se nezobrazovaly ani další informace, musíte ještě přejít do okna „Systém“, kde na levé straně klikněte na volbu „Oznámení a akce“. Zde najdete řadu přizpůsobení, mimo jiné možnost deaktivovat oznámení na zamykací obrazovce, příchozí hovory, zakázat přehrávání zvuků u oznámení atd.