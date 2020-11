Vyzkoušejte ověřené metody, jak uvést počítač do zdravého stavu

Nejjednodušším způsobem, jak vrátit počítač se systémem Windows do původního stavu, je jeho přeinstalace. Kdo by si však chtěl dobrovolně projít celým procesem instalace operačního systému? Tedy od zálohování uživatelských dat a formátování datového úložiště přes novou instalaci Windows až po doinstalační kroky, tedy uživatelské nastavení a instalaci potřebného programového vybavení.

Naštěstí existuje spousta způsobů, jak můžete PC vyčistit od nepotřebných věcí, nebo ho zcela zbavit osobních dat, což se hodí v případě, kdy ho prodáváte, a to bez použití nejtěžšího kalibru.

Použijte funkci obnovení do továrního systému

Tímto krokem rovnou přeskočíme všechny možné způsoby záchrany pochroumaného systému. Programy a různé zaručené postupy vedoucí k vyléčení systému jsou totiž vždy nejistou sázkou do loterie. Buď to vyjde, nebo nevyjde a systém je ještě v horším stavu než před tím.

Nepodceňujte zálohu Nejen pokud hodláte PC vyčistit z důvodu jeho prodeje, ale i pro jeho obnovu doporučujeme provést zálohu uživatelských dat. Přestože metody níže nabízejí zachování uživatelských dat, nikdy nevíte, co se při tomto procesu může stát – může dojít k chybě a ztrátě veškerých dat. Také můžete mít data někde, kde by je mechanismy nečekaly a instalační proces si jich „nevšimne“ a odstraní je. Proto si projděte všechny složky, kam data ukládáte a zálohujete je. Pokud možno na extérní úložiště (externí HDD, NAS, jiný PC apod.).



Samozřejmě zdatní uživatelé se do „léčení“ pustit mohou. Mnohem snadnější je však provést jakýsi refresh Windows. Systém má v sobě zabudované funkce, které pomohou resetovat jeho neutěšený stav.

1. Jak se zbavit bloatwaru a automatického spouštění

Jako první, co můžete zvážit při očistném pokusu, je zapojit tyto dvě jednoduché metody. Zvládnou je i běžní uživatelé, nejde o nic složitého. Používáním PC se do něj dostávají různé více či méně potřebné součásti pro správné fungování. Ty systémové nyní nebudeme brát v potaz a zaměříme se na dvě oblasti.



Tou první je programové vybavení. Spolu s instalací aplikací nechtěně můžete povolit instalaci i dalšího nevyžádaného softwaru, nebo bloatwaru. Zatímco nevyžádaný software bývá součástí instalačního procesu vybraných programů, druhý je součástí nových PC.

Většinu programů lze odinstalovat pomocí nástroje Aplikace a funkce (dříve Programy a funkce) v Nastavení, respektive v Ovládacích panelech Windows. Klikněte na Start -> Nastavení -> Aplikace a na záložce Aplikace a funkce si projděte záznamy. Programy, který nepoužíváte, odinstalujte. Některé mohou být „tvrdohlavé“ a odmítnou se správně odinstalovat. Zde dobře poslouží software jako Revo Uninstaller.

Druhý krok by měl vést do funkce Po spuštění. Najdete ji v nastavení aplikací, kde zcela dole najdete záložku Po spuštění. Na pravé straně se zobrazí seznam toho, co se spouští společně se startem Windows.

Zde mohou být užitečné záznamy, respektive ty, které umožní nastartovat aplikaci, aby byla připravená ihned k používání, nebo sběru dat, ale ve většině případů se bez nich obejdete. A jejich zákazem nejen zrychlíte používání systému, ale také dojde k celkovému rychlejšímu spuštění Windows. U těch, které budete chtít deaktivovat, použijte přepínač.



2. Záchranná brzda v podobě bodů obnovy

Dalším krokem, který už provádí větší zásahy do samotného operačního systému, je funkce Obnovení systému. Tento nástroj – pokud ho máte aktivní – může pomoci vyřešit problémy, kdy počítač pracuje pomalu, nebo nereaguje. Ve své podstatě provádí pravidelné a nepravidelné zálohy stavů operačního systému a jeho nastavení.

Typicky, pokud tak změníte něco v konfiguraci, nebo nainstalujete nový program, vytvoří se o tom zpráva a opatří se časovým razítkem. Pokud by přestalo něco fungovat, můžete se tak snadno vrátit ke stavu s tímto datem. Lze si to představit jako kontrolní body.



Někteří výrobci tento mechanismus využívají tak, že do něj zahrnou i bod, který vrátí PC do výchozího stavu. Tím lze PC nastavit tak, aniž byste museli znovu instalovat systém Windows. Funkci máte možnost otevřít či zkontrolovat tak, že kliknete na Start a zadáte obnovení.

Kliknete na stejnojmenný výsledek a v dalším okně kliknete na Spustit nástroj Bod obnovy. Jedinou chybou tohoto nástroje je, že pro jeho použití ho musíte mít opravdu aktivní – a to delší dobu, nebo alespoň od doby, kdy pozorujete se systémem problémy.



3. Kompletní refresh či nová instalace

Pokud nepomáhá ani jeden předchozí krok, nebo chcete téměř čistý operační systém, nastává pravý čas na reinstalaci Windows. Tato součást je k dispozici od Windows 8 a je dále vylepšována. Jmenuje se Obnovení a slouží k uvedení PC do původního stavu, ale přitom zachová uživatelská data. Je to skvělý způsob, jak vyčistit počítač, aniž byste museli znovu instalovat Windows 10 jako celek. Jediné, co budete muset doinstalovat, jsou vaše programy.

Refresh uděláte tak, že kliknete na Start -> Nastavení -> Aktualizace a zabezpečení a na levé straně kliknete na volbu Obnovení. Vás bude zajímat hned první volba Obnovit počítač do továrního nastavení. Ještě než se na ni podíváme blíže, zmiňme, že po instalaci velkých aktualizací (typicky upgradu na novou verzi Windows) tu existuje možnost vrátit se k předchozí verzi Windows 10.

I při této operaci se zachovají vaše osobní soubory, ale odeberou se aplikace a ovladače nainstalované po upgradu a všechny změny, které jste udělali v nastavení. Ve většině případů budete mít možnost se vrátit k předchozí verzi systému jen deset dní.

Pokud máte v plánu obnovit PC do továrního nastavení, klikněte na tlačítko Spustit. Obnovení továrního nastavení systému Windows bylo kdysi nepohodlným procesem, ale společnost Microsoft zavedla mnohem jednodušší způsob. Jde o nejlepší variantu obnovení nastavení počítače do výchozího stavu pro většinu uživatelů.

Procesem vás provede průvodce. Hned jeho první dotaz slouží k určení, zda chcete udělat refresh (obnovu, která je lékem pro případy, kdy systém nefunguje, jak má, či už není tak rychlý, ale přitom zachová uživatelská data, nikoliv aplikace), nebo kompletní přeinstalaci (provede čistou instalaci a vymaže všechna osobní data a instalované programy).



Zvolíte-li první možnost (Zachovat moje soubory), zobrazí se okno, které se vás dotáže, zda má reinstalaci provést stažením dat z cloudu, nebo použít místní soubory. Jde o čerstvou novinku z letošního roku. Ta využívá nové možnosti, kdy v místním počítači jsou uloženy všechny instalační soubory pro refresh.

Stažení znamená, že nějakou dobu budete čekat, než vše doputuje do vašeho PC, a budete potřebovat i více místa na diskovém úložišti. Tato volba se může hodit i v případech, kdy je místní instalace poškozena. Po potvrzení se dostanete do dalšího kroku, kde je v souhrnu uvedeno, co jste si nastavili.



Chcete-li opravdový nový start Windows, je tu k dispozici i jeho podrežim. Hned v úvodu průvodce klikněte na volbu Odebrat všechno a postupujte podobně jako v předchozím kroku. Zobrazí se některá další nastavení, která můžete ovlivnit. Ve výchozím nastavení proces odstraní i vaše soubory, ale nevymaže je bezpečně.

Rovněž vymaže pouze data z jednotky, kde máte nainstalovaný Windows. Chcete-li upravit tyto možnosti, klikněte na Změnit nastavení. Pokud povolíte vyčistit data, Windows vymaže vše na jednotce, aby se snížila pravděpodobnost obnovení dat. Ačkoli tento proces trvá delší dobu, měli byste ho použít, pokud se zbavujete počítače. Jinak to není nutné. A také v tomto případě byste měli nastavit i přepínač odstranit soubory ze všech jednotek. Tím dojde k odstranění všech uživatelských dat na všech v počítači přítomných discích.