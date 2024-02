Nové Windows už letos? Kdo se bál, že dorazí s předplatným, si nejspíš oddechne

Až do příchodu Windows 10 se svět tohoto operačního systému měnil s mírnými výkyvy co tři roky. „Desítky“ měly vše změnit, protože o nich Microsoft mluvil jako o posledním OS, který dostal název s novým číslem, a všechna přicházející vylepšení se měla odehrávat průběžně bez nějakých velkých skoků. I to se nakonec změnilo, v červnu 2021 tak přišel jejich nástupce. To bylo šest let poté, co se na trh dostaly původně „poslední“ Windows. Mimochodem podpora verzí Pro a Home u Windows 10 končí 14. října 2025.

Zatímco nyní si uživatel kupuje licence, na jejichž základě může na počítači provozovat operační systém od Microsoftu, dokud se mu PC nebo notebook nerozpadne, nyní by si je pronajímal.