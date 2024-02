Hledá se ajťák, co umí s Windows 3.11. Inzerát německých drah sklidil posměch

Kromě znalostí staré verze Windows se v inzerátu, který se objevil na řadě pracovních portálů, poptávala i znalost MS-DOSu, tedy operačního systému, který „oknům“ ještě předcházel.

Poté, co se inzerát stal terčem posměchu na sociálních sítích, Deutsche Bahn ho z webu stáhly. Podle rakouského listu Der Standart vedení drah připustilo, že text byl „poněkud nešťastně formulovaný“.

Pravda ale je, že i navzdory pokročilému věku zmíněné operační systémy a na nich běžící programy v IT infrastruktuře drah i jejich dodavatelů stále místo mají.

„Tím že vlaky i drážní infrastruktura mají životnost i třicet a více let, využívají se u našich zákazníků stále i zmiňované starší systémy. Pro ně zajišťujeme po celou dobu systémovou podporu,“ uvedl pro deník Bild mluvčí společnosti Siemens Mobility.

V inzerátu, který se i po smazání dochoval na stránkách archivujících webové příspěvky, je zmíněný i systém zvaný Sibas, což je zkratka pro Siemens Bahn Automatisierungs System. Jeho současná verze je podle Der Standart v německých i japonských rychlovlacích nebo mnichovském metru. A právě Sibas by podle některých indicií mohl stále běžet na Windows 3.11.

Kromě řady příspěvků na sociálních sítích si drážní inzerát vysloužil i posměšný článek na satirickém webu Der Postillon. V něm se fiktivní osmapadesátiletý informatik Walter Kronau ze Stuttgartu hlásí do služby poté, co v září roku 1993 nasedl do vlaku cestou na přijímací pohovor. Vinou četných zpoždění dorazil do Berlína až nyní – a z pohledu práce v IT oddělení Deutsche Bahn právě včas.

Německé dráhy nejsou ale ve využívání podobně starých systémů a počítačů výjimečné. Svědčí o tom i stále vysoká poptávka po disketách, na které vsází překvapivě vysoké množství odvětví od průmyslu přes zdravotnictví a dokonce jsou využívány i vládními institucemi.

A ještě nedávno – v létě 2022 – obletěla svět zpráva, že i v tak technologicky vyspělé zemi jakou je Japonsko vyhlásil ministr pro digitalizaci disketám válku.