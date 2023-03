Bill Gates: Umělá inteligence je mojí druhou revolucí, ale hlídejme ji

„Za svůj život jsem viděl dvě ukázky technologie, které mi připadaly revoluční,“ začíná svůj příspěvek Bill Gates. Tou revoluční technologií podle něj byl příchod grafického uživatelského rozhraní na začátku osmdesátých let. To výrazně zjednodušilo ovládání počítačů a učinilo jej intuitivnějším. Do té doby se využívala příkazová řádka. Grafické rozhraní tak zpřístupnilo osobní počítače v podstatě všem lidem na světě.

„Druhé velké překvapení přišlo teprve loni. S týmem z OpenAI (vývojáři ChatGPT, pozn. red.) jsem se setkával od roku 2016 a byl jsem ohromen jejich neustálým pokrokem. V polovině roku 2022 jsem byl jejich prací tak nadšený, že jsem jim dal výzvu: vycvičit umělou inteligenci, aby složila zkoušku z biologie Advanced Placement,“ pokračuje zakladatel Microsoftu. Gates si myslel, že splnění tohoto úkolu potrvá tehdejší verzi ChatGPT několik let, ale vývojáři to zvládli za pár měsíců. Test pak zvládl s jednou špatnou odpovědí ze 60 možných.

„Jakmile test zvládl, položili jsme mu nevědeckou otázku, ‚co říkáš otci s nemocným dítětem?‘ Napsalo to promyšlenou odpověď, která byla pravděpodobně lepší, než by poskytla většina z nás v místnosti. Celý zážitek byl ohromující. Věděl jsem, že jsem právě viděl nejdůležitější pokrok v technologii od grafického uživatelského rozhraní,“ uzavírá prvotní úvahu Gates.

Je si přitom vědom, že to, co nyní nazýváme umělou inteligencí (UI), je model vytvořený za účelem řešení konkrétního problému nebo poskytování konkrétní služby. Má tak ještě daleko do systému, který je schopen naučit se jakýkoli úkol nebo předmět. Ten Gates označuje jako obecnou umělou inteligenci (artificial general intelligence, AGI).

UI pomůže ve zdravotnictví i školství

Jeho dosavadní zkušenosti s touto technologií jej dovedly k závěru, že umělá inteligence změní způsob, jakým lidé pracují, učí se, cestují, komunikují mezi sebou či jak k nim přistupuje zdravotnictví. „Celá průmyslová odvětví se kolem něj přeorientují. Firmy se budou odlišovat tím, jak dobře to využívají,“ píše Bill Gates. Zároveň slibuje pozdější oznámení, jak zapojí UI do své nadace, aby jí pomohla zachraňovat životy, především dětské.

Zakladatel Microsoftu také hovoří o tom, že i když jsou nyní lidé v mnoha věcech stále lepší než model GPT, existuje mnoho zaměstnání, kde se tyto schopnosti příliš nevyužívají. Jako příklad dává oblast internetového nebo telefonního prodeje, služeb nebo nakládání s dokumenty, případně účetnictví, ale třeba i spory o pojistná plnění. Podle něj tyto a podobné úkony vyžadují rozhodování, ale ne schopnost se neustále učit. „Společnosti mají pro tyto činnosti školicí programy a ve většině případů mají mnoho příkladů dobré a špatné práce. Lidé jsou trénováni pomocí těchto datových souborů a brzy budou tyto datové soubory použity také k výcviku AI, která lidem umožní dělat tuto práci efektivněji,“ vysvětluje.

Další úlohu UI vidí Gates v oblasti zdravotnictví, kde kromě pomoci s péčí může urychlit objevy v medicíně. Pomůže lékařům a farmakologům lépe se zorientovat v množství biologických dat. „Pro lidi je těžké jen sledovat všechny způsoby, jak fungují složité biologické systémy. Již existuje software, který se může na tato data podívat, odvodit, jaké jsou cesty, hledat cíle na patogenech a podle toho navrhovat léky. Některé společnosti pracují na lécích proti rakovině, které byly vyvinuty tímto způsobem,“ myslí si miliardář a filantrop. Podobně by mohl fungovat i vývoj lepších semen reagujících na místní podmínky a UI by mohla pomoci vyvinout léky a vakcíny pro hospodářská zvířata.

Další oblast, kde může umělá inteligence pomoci, je školství. Pomocí strojového učení se může systém zaměřit na zájmy studenta a jeho styl učení a podle toho přizpůsobit obsah a motivaci, aby udržel jeho pozornost. Zároveň poskytne okamžitou zpětnou vazbu.

Pozor na problémy

Podobně, jako všechny jiné technologie, i UI přináší řadu nových otázek a rizik. Ani Bill Gates se jim nevyhýbá. „Existuje možnost, že se UI vymkne kontrole. Mohl by se stroj rozhodnout, že lidé jsou hrozbou, dojít k závěru, že jeho zájmy jsou odlišné od našich, nebo se o nás jednoduše přestat zajímat? Možná, ale tento problém dnes není o nic naléhavější než před vývojem umělé inteligence v posledních několika měsících,“ myslí si.

Mnohem více jej však tíží, zda bude včas přijat rámec, který by umožnil, aby umělá inteligence vyrovnávala nerovnováhu mezi lidmi, respektive aby umožnila to, že lidé z různých regionů budou mít podobnou šanci na přežití nebo přístup k základním prostředkům.

Gates také varuje před tím, aby nebyla umělá inteligence zneužívána. Uvažuje o hrozbě, kterou představují lidé vyzbrojení AI. „Stejně jako většina vynálezů může být umělá inteligence použita pro dobré účely, nebo pro ty škodlivé. Vlády musejí spolupracovat se soukromým sektorem na způsobech, jak omezit rizika,“ uzavírá.

Ostatně snahu o nějaký způsob regulace umělé inteligence vidíme u řady vlád světa. Například Evropský parlament založil zvláštní výbor pro zkoumání jejích dopadů a vyzval, aby pravidla pro umělou inteligenci byla zaměřená především na člověka a byla připravená na různé budoucí scénáře.