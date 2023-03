Musk a odborníci žádají pozastavení vývoje umělé inteligence, bojí se rizik

Víc než tisíc odborníků na umělou inteligenci a další osobnosti z technologické oblasti včetně Elona Muska žádají v otevřeném dopise o půlroční pozastavení dalšího vývoje umělé inteligence, která by byla na vyšší úrovni než nedávno představený model GPT-4 od OpenAI. Mohlo by to být nebezpečné, varují.