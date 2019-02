Tam je nikdo neznal. Jak George Harrison pustil horníkům v USA hit Beatles

V září 1963 George Harrison mohl v americkém Bentonu normálně chodit po ulici a nikdo jej nepoznával. Se svou starší sestrou Louise, za kterou do Států přijel, tak každý den chodil na nedalekou Wilkersonovu benzinku (Sunoco) a s Coca-Colou (nebo jiným bublinkatým nápojem) v ruce v klidu pozoroval poklidný život tehdy osmitisícového městečka na jihu státu Illinois.

Společně s bratrem a sestřinými dětmi jezdili kempovat do okolní „divočiny“ a grilovali klobásy i marshmallow. Doma na ostrovech si už George něco takového dovolit rozhodně nemohl. Fanynky tam na členy kapely číhaly doslova na každém kroku. Do vypuknutí Beatlemánie v Americe však na přelomu srpna a září roku 1963 zbývalo ještě půl roku.

Radio WFRX sídlilo v městečku West Frankofort nedaleko Bentonu, kde bydlela Harrisonova sestra. Mapy poskytuje freytag & berndt vydavatel nejrozsáhlejšího obrazového vlastivědného průvodce o naší zemi Český atlas.

Kromě toho, že se Harrison stal prvním Broukem, který kdy zavítal do USA, měla jeho návštěva ještě jedno prvenství. Když se podíváte na přiložené video, uvidíte původní vybavení lokální rozhlasové stanice WFRX-AM, která tehdy jako první přehrála hned dva budoucí celosvětové hity skupiny Beatles pro americké posluchače. Stanice mimochodem vysílá dodnes. Jak se to tehdy přihodilo, popisuje na následujících řádcích redaktor kulturní rubriky iDNES.cz a velký fanoušek Beatles Václav Hnátek.



Bez ohlasu ...

Harrison byl s bratrem Peterem na prázdninách, což v poměrech začínající Beatlemánie znamenalo pauzu po mnohatýdenním koncertováním po Británii a před chystaným švédským turné, na které kapela vyrazila v říjnu. Do Ameriky se Harrison dostal díky tomu, že v Bentonu žila jeho sestra Louise. Ta se sem přestěhovala za manželem, který byl důlní inženýr a těžba uhlí tehdy živila celý region.



„Chodil jsem do obchodů s deskami. Koupil jsem si například Green Onions, první album skupiny Booker T and the MGs,“ vzpomínal Harrison později v projektu The Beatles Anthology. Jeho záliba v soudobé americké muzice ostatně nakonec kapelu přivedla na stopu Boba Dylana a Harrisonův zájem o folk rock se odrazil výrazně například v albu Rubber Soul z roku 1965.

Rádio WFRX vysílá dodnes. Na FM ji naladíte v okolí Bentonu na frekvenci 95,5. Hudbu však už neuslyšíte, stanice se věnuje jen sportu.

Ale zpátky do babího léta v Illinois. Louise Harrisonová dostala do místního rádia WFRX píseň From Me To You, to se stalo už v červnu. Kytarista sám následně do Spojených států dovezl kopii singlu She Loves You, který vyšel v Británii v druhé půlce srpna a jehož se do té doby prodal bezmála milion kusů. V Americe píseň přirozeně nikdo neznal, do třináct kilometrů vzdálené stanice v sousedním West Frankfortu to vzal Harrison stopem a není doloženo, že by přehrání skladby vyvolalo jakoukoliv odezvu. Nakonec se samozřejmě na špičku žebříčku amerického Billboardu She Loves You dostala, ale až v březnu 1964 v úplně jiné atmosféře.

Mladý Harrison byl také prvním Broukem, který v Americe koncertoval. Konkrétně si zahrál s místní kapelou The Four Vests ve dvou místních klubech a s členy skupiny Kennym Welchem a Gabem McCartym v sestřině obýváku. Muzikanti jej vzali na sever do Mount Vernonu a obchodu s hudebními nástroji, kde si Harrison vybral svého prvního Rickenbackera, tedy kytaru značky, jejíž slávu později šířil spolu s Lennonem po celém světě.

S krátkou zastávkou v New Yorku se bratři vrátili třetího října do Británie, akorát včas na to, aby se George mohl s Beatles od pátého do sedmého října představit na třech koncertech ve Skotsku a koncem měsíce vyrazit na sérii pěti show ve Švédsku, což představovalo první regulérní turné Beatles mimo britské ostrovy.

Pionýrská cesta George Harrisona do Ameriky neměla na kariéru kapely přímý dopad. Do přelomové Show Eda Sullivana se v únoru 1964 dostali díky tomu, že Sullivanovi hledači talentů zaznamenali vzestup kapely v Británii, tou dobou už za sebou měli například vystoupení pro královskou rodinu v rámci listopadové Royal Variety Show. Sám Sullivan byl ohromený davy ječících fanoušků, jež potkal v Londýně na letišti a kteří tam v onen rušný den nebyli ani kvůli odlétajícímu premiérovi, ani kvůli přilétajícím účastnicím Miss World, ale vítali Beatles při jejich návratu ze Švédska.

Téměř pětimetrový poutač v ceně 20 000 dolarů (450 000 Kč) u silnice I57, těsně před Bentonem, věnoval (původně na rok) městu Benton umělec John Cerney. Za instalaci žádal pouze zaplatit cestovní náklady.

Zbytek je, jak se říká, historie. Televizní vystoupení sledovalo 73 milionů lidí, ti mladší zpravidla s očima navrch hlavy. Následovaly obří koncerty včetně newyorského Shea Stadium, jenž se s 56 tisíci návštěvníků stal jedním z největších vystoupení nejen své doby. Tou dobou už byl po smrti prezident Kennedy a Amerika byla jinou zemí, než jakou navštívil George Harrison na přelomu srpna a září 1963. A i díky léku jménem Beatles prožívala tísnivou dobu lehčeji.

Vlevo logo kapely The 4 Vests (na poutači nebo na předním krytu kopáku?), se kterou si George Harrison v Benton zahrál. Na stole leží páskový a tedy oboustranný mikrofon, na který Harrison jako první člen Beatles poskytl rozhovor v USA v rádiu WFRX. Fotografie na kraji jsou podepsané od George a jeho sestry Louise.

Dosah minimální

Lokální stanice v USA vysílaly v pásmu středních vln, v případě WFRX na frekvenci 1 300 kHz a často využívaly vlastní vysílač. V muzejní expozici v Bentonu je tak k vidění i část elektronického zázemí vysílače. Ve studiu mohl být kromě gramofonů i cívkový magnetofon, ten se však nedochoval. Stanice pracovala s dvojicí mikrofonů, jeden používal moderátor za pultem, druhý byl na stolku s dvojicí křesel a sloužil k rozhovorům. U toho na obrázku proběhl i první americký rozhovor se slavným „Broukem“.

Dosah WFRX, stejně jako jiných podobných soukromých stanic byl velmi malý. „Federální úřad FCC tehdy přiděloval AM vysílače o výkonu jeden kilowatt, což v praxi znamená dosah zhruba dvacet kilometrů,“ vysvětluje bývalý technik Československého rozhlasu Zdeněk Tichý. Jen pro srovnání uveďme, že nejsilnější AM vysílač Liblice měl tehdy výkon 135 kW a dnes může teoreticky vyzářit až dvakrát 750 kW. Takový výkon pokryje prakticky celou Evropu.

Velkou popularitu vysílání na středních vlnách v Americe mnoho let udržovaly zejména řidiči na dálkových trasách - v odlehlých neobydlených částech bylo takové vysílání s dlouhým dosahem jedinou jistotou příjmu. To se změnilo až s nástupem digitálních satelitních rádií (dnes zejména Sirius XM).

George Harrisona dnes v Bentonu na první pohled připomíná jen poutač u silnice I57 od svérázného umělce Johna Cerneyho, který se na podobné bilboardy specializuje a najdete je například i v Kalifornii a Texasu.

Louise Harrisonová se z domu na McCann Street 113, Bentonu a nakonec i celé oblasti odstěhovala, budova odolala hrozbě demolice a nějakou dobu zde byl i hotel upomínající na historickou návštěvu už svým jménem – A Hard Days Nite B&B. Dnes domek zvenčí už ničím návštěvu slavného Brouka nepřipomíná. Podle bulvárních médií žije Louise nedaleko ve státě Missouri v městečku Branson ve velmi skromných podmínkách. Druhá žena George Harrisona totiž záhy po jeho smrti zastavila finanční příspěvky, které slavný bratr sestře na přilepšenou posílal.

