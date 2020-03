Múza skupiny The Beatles: z kláštera rovnou na přehlídkové molo

Patriciino jméno je kromě minisukně nesmazatelně spjato také se skupinou The Beatles. V roce 1966 si vzala jednoho z jejích členů, George Harrisona, a inspirovala i několik jeho známých skladeb, například Something či I Need You. Na molo i mezi slavné osobnosti ji dovedla náhoda.

Modeling ve swingových šedesátkách

Rodina Colina Boyda, bývalého pilota RAF, se ve 40. a 50. letech hodně stěhovala. Z britského hrabství Somerset, kde se Patricia v roce 1944 narodila, do Skotska a dokonce i do keňského Nairobi. Nakonec se však nastálo usadila v domovské Británii, kde Patricia, které doma neřekli jinak než Pattie, vystudovala klášterní internátní školu.

Po studiích se v roce 1962 přestěhovala do Londýna a začala pracovat jako pomocnice v kosmetickém salónu.

„Nastoupila jsem do kosmetické firmy a tady jsem teprve objevila, že existuje módní časopis Vogue. Byla jsem ohromená krásou modelek a barevností toho časopisu. My jsme předtím ve škole byly uzavřeny před světem,“ vzpomíná.

The Beatles vévodící hudební scéně, minisukně, nové rádiové stanice určené mladým posluchačům, moderní nákupní střediska, radost ze života, ale také drogy a sexuální nevázanost. Takto nějak vypadala šedesátá léta ve Velké Británii. A právě do takového světa Pattie Boydová skočila rovnýma nohama, když jí v roce 1962 doporučil zákazník, aby se dala na modeling. Její blond vlasy, obrovské modré oči, roztomilá mezera mezi předními zuby a nevinný vzhled okouzlily kdekoho. Dokonce i o pět let mladší Leslie Lawson, která proslula pod přezdívkou Twiggy, se ve své image plaché laně inspirovala právě Boydovou.

Nová hvězda se začala objevovat v britském vydání magazínu Vogue, kterým ještě nedávno jen zálibně listovala, ale taky v módních přílohách deníku The Daily Telegraph a The Times. Kromě toho předváděla nejnovější výstřelky módy v Londýně i v Paříži a brzy se stala dvorní modelkou dnes již skoro zapomenutého britského návrháře Ossieho Clarka. Ten pojmenoval některé ze svých návrhů na její počest „Pattie“.

Minisukně v kostce Minisukně způsobily v šedesátých letech módní revoluci, ale v konzervativních kruzích vyvolávaly zpočátku pohoršení. První doklady o sukních nad kolena pochází už z doby kolem roku 5000 před naším letopočtem z oblasti dnešního Srbska.



Před rokem 1960 se často využívaly jako oblečení z budoucnosti v divadelních hrách a filmech.



Minisukně, které byly určené k běžnému nošení, se poprvé objevily v Británii v roce 1962. Ve světě je pak zpopularizovala Mary Quantová a francouzský návrhář André Courrèges.



V té době se jim slangově říkalo Ya-Ya.

I když se 70. léta vrací k módě maxisukní, délka mini se stala oblíbeným kouskem dámského šatníku. Velký návrat hlásily v 80. letech a především na začátku nového milénia.



Propagátorka minisukní

Opravdový přelom však nastal, když si ji vyhlédla návrhářka Mary Quantová, která objevila pro svět minisukně, do té doby šokující a mnohdy nepřijatelný módní kousek. Ještě na začátku šedesátek i dvacetileté dívky nosily upjatá saka, perly a tvídové sukně. Quantová však představila nový typ módy pro mladé. Protože se právě cenily dlouhé nohy, dala jim vyniknout krátkými střihy sukní i kalhot, geometrickými vzory a zářivými barvami. „Ženy teď chtějí vypadat jako Pattie Boydová, ne Marlene Dietrich, jako dosud,“ prohlásila návrhářka.

Právě minisukně se stala symbolem nově nalezené ženské svobody či promiskuity – záleželo na úhlu pohledu. Dívky se však do provokativního kousku zamilovaly a Pattie začala psát pravidelný sloupek do amerického magazínu pro teenagery jménem 16, ve kterém dávala dívkám ze zámoří tipy na trendy, které frčí v Británii. Zanedlouho se do Ameriky podívala sama.

„Tehdy nás jelo šest modelek s Mary Qantovou do New Yorku představit minisukně. Pro Američany to byl šok,“ vypráví Pattie. Spojené státy byly v té době hodně konzervativní a mladé Britky v čele s Boydovou si dokonce nemohly vyjít do společnosti v kalhotách.

Múza legendárních Brouků

Dnes je Patricia známá spíš jako múza skupiny The Beatles než jako modelka. S jejími členy se poprvé setkala při natáčení filmu Perný den a okamžitě zaujala kytaristu George Harrisona.

Zpočátku byla Patricia kvůli církevní výchově nesmělá, neměla žádné zkušenosti s muži. Právě to prý Harrisona tolik přitahovalo. Několikrát jeho pozvání na rande odmítla, nakonec si však přece jen dala říct. Roku 1966 se svět dočkal superhvězdné veselky. „Byl to úžasně milý člověk a gentleman,“ vzpomíná modelka po letech.

Soužití s idolem dívčích srdcí však nebylo vždy jednoduché, jak se Boydová svěřila v rozhovoru: „Když Beatles hráli v Londýně, začalo mě před východem pronásledovat několik fanynek. Pustily se do mě, kopaly mě a vyškubaly mi plno vlasů.” I kvůli podobným nepříjemným zážitkům se Boydová na začátku 70. let na radu svého manžela vzdala úspěšné kariéry modelky.

První manželství vydrželo Boydové jedenáct let. Rozpadlo se kvůli Georgovým nevěrám a drogovým úletům v roce 1977. Když se o dva roky později vdala za neméně slavného hudebníka Erica Claptona, blízkého přítele svého bývalého muže, netušila, že se dostala z deště pod okap: „Eric byl a je úžasný muzikant, ale v době našeho manželství také nesmírně maniakální a divoký muž.“ Kromě toho byl závislý na drogách i alkoholu a pořídil si nemanželské dítě.

To byla pro Boydovou, která sama děti mít nemohla, poslední kapka. Rozvedla se a stala se úspěšnou fotografkou. Dnes vystavuje své snímky, především z éry Beatles, po celém světě a je potřetí vdaná za podnikatele Roda Westona.