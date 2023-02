Here Comes The Sun. Tichý Beatle George Harrison by se dožil osmdesáti

„Tichý Beatle“, jak byl Harrison kvůli svému skromnému a nenápadnému projevu přezdíván, zemřel v 58 letech v listopadu 2001.

Z Harrisonovy autorské dílny u Beatles vzešly písně jako While My Guitar Gently Weeps (z Bílého dvojalba), Here Comes The Sun nebo Something (Abbey Road) či Taxman (Revolver). Nejmladší z Brouků naplno vystoupil ze stínu Johna Lennona a Paula McCartneyho až po rozpadu skupiny v roce 1970. Své schopnosti prokázal sólovým trojalbem All Things Must Pass. Singl My Sweet Lord se umístil na prvním místě hitparád v řadě zemí, avšak díky podobnosti s hitem skupiny Chiffons nakonec musel Harrison zaplatil odškodné přes půl milionu dolarů.

Na kytaru začal Harrison hrát ve třinácti letech, nedokončil střední školu a pracoval jako elektrikář v obchodním domě. Ještě jako nezletilý, v roce 1958, hrál ve skupině The Quarrymen, na jejímž základě se o pár let později zformovali Beatles – pod tímto názvem skupina vystupovala od roku 1960. Kvůli Harrisonově nezletilosti musela kapela například zkrátit angažmá v Hamburku. Slavná sestava John, Paul, George a Ringo vznikla v srpnu 1962, kdy Ringo Starr vystřídal za bicími Peta Besta.

Se svou pozdější dlouholetou láskou, Indií, se Harrison seznámil v 60. letech. Okouzlil ho také indický nástroj sitár, na nějž se učil hrát u legendárního Raviho Šankara. „George mě okamžitě okouzlil a upoutal svou upřímností,“ popsal Šankar své první setkání s Harrisonem, kterého zasvětil i do tajů hinduismu. Po návratu Harrison přemluvil ostatní členy Beatles, aby jeli meditovat do Indie, kde se trochu očistili od drog a na chvíli se zbavili obrovského tlaku beatlemánie. V Indii pak napsali řadu písní pro Bílé dvojalbum, které vyšlo v roce 1968.

Harrison také s indickým sitáristou zorganizoval v srpnu 1971 koncerty pro Bangladéš, postižený válkou a hladem, a ze dvou koncertů v newyorské Madison Square Garden vzešlo trojalbum The Concert for Bangladesh, oceněné v témže roce cenou Grammy jako deska roku. Filmový dokument z projektu byl promítán i v československých klubových kinech. Na sólové dráze nicméně Harrison nakonec nedosáhl takové slávy jako v éře Brouků. Výraznější úspěch zaznamenalo z jeho sólových počinů snad jen album Cloud Nine z roku 1987. Z desky pochází například „hitovka“ Got My Mind Set on You.

Jeho první manželka, modelka Patti Boydová, kterou si vzal v roce 1966, ho po sedmi letech opustila kvůli kytaristovi Eriku Claptonovi. V roce 1978 se podruhé oženil s Mexičankou Olivií Ariasovou, s níž měl syna Dhaniho. Kdysi vášnivý kuřák se v roce 1997 léčil poprvé na nádorové onemocnění. Lékaři mu odstranili zhoubný nádor hrtanu. Poté přežil útok duševně nemocného maniaka. Na jaře 2001 pak Harrisonovi lékaři vyjmuli nádor na plicích a podstoupil léčbu mozkového nádoru. Nemoc však byla nakonec silnější.

George Harrison a Ringo Starr v živé verzi While My Guitar Gently Weeps: