Learyho se bál i Nixon, po smrti mu odřízli hlavu a zmrazili ji

Vystudoval psychologii, kterou pak několik let přednášel na Harvardu. V roce 1963 ale musel slavnou univerzitu opustit právě kvůli svému kladnému postoji k psychoaktivním drogám.

Leary viděl v psychedelických drogách potenciál pro nové formy psychoterapie. Pomocí experimentů na sobě i svých přátelích se snažil odhalit účinky psychedelik, jež patří mezi halucinogeny, na lidský nervový systém. LSD považoval za „klíč k duši“, pro mnohé se ale droga stala bránou do bohémského světa.



Další „výzkum“ Learymu překazila vláda, která ho považovala za příliš kontroverzní, navíc LSD byla prohlášena za nelegální. Leary se ale drogám věnoval dál, koncem 60. let byl za jejich držení několikrát zadržen, do vězení nastoupil v roce 1970, vzápětí z něj ale utekl a přes Mexiko se dostal do Alžírska. Tehdejší alžírský režim ho nakonec donutil k přemístění do Švýcarska, kde dostal politický azyl. Za mříže se ale nakonec na další tři roky vrátil v roce 1973.



Když u něj lékaři v roce 1995 zjistili rakovinu, rozhodl se popsat proces umírání a vytvořil jakýsi scénář vlastní smrti, který nazval Plán umírání. Zemřel 31. května 1996 ve věku 75 let. Na své přání si nechal svojí smrt natočit na videokameru, přičemž mu byla v okamžik smrti oddělena hlava od těla. Hlavu nechal zamrazit a zbytek těla byl zpopelněn a rozprášen do vesmíru.