Huawei kouzelně propojil notebook s telefonem. Stačí zatřepat

Huawei v tom udělal trochu zmatek. Vstupuje na český trh a zároveň v Barceloně představuje nové notebooky. Na český trh ale zatím míří ty loňské - psali jsme o nich před rokem a jedním dnem. Nové přijdou o pár měsíců později. Není to žádný problém, ale vzhledem k tomu, že například název MateBook X Pro nese loňský model i letošní novinka, je dobré to mít na paměti.

Na tiskové konferenci v předvečer veletrhu představil vyjma samotných zařízení i několik softwarových vychytávek. Například gesto trojicí prstů, kterým snadno pořídíte screenshot obrazovky v libovolném tvaru. Nebo hodně šikovný systém sdílení mezi notebookem a telefonem - jak funguje, se podívejte ve videu v úvodu článku.

Nový MateBook X Pro

Je to vlajkový model značky a dává to hodně na odiv. Jeho tělo je CNC frézou vysoustruženo z jednoho kusu kovu, svrchní vrstva je na konci procesu jemně opískována, takže jsou plochy na dotyk příjemně jemné. Na tloušťku má 14,6 mm, hmotnost 1,33 kg. To je stejný údaj, jako u modelu z roku 2018.

Stejně jako loňský přístroj má displej s ne zcela standardním poměrem stran 3:2 a zcela minimální rámečky okolo něj - Huawei tomu říká „Ultra Full View Display“. Je to 13,9" LTPS displej s rozlišením 3000 × 2000 pixelů a se 100% pokrytím sRGB barevného prostoru. Tak by měl vyhovět i náročnějším s grafikou a videem pracujícím uživatelům. Dotyková vrstva zvládne deset bodů najednou.

Stejně jako loňský model má i novinka ve „vypínacím“ tlačítku čtečku otisku prstů, identita uživatele je tak ověřena ihned při spuštění. Z toho všeho vyplývá, že se hlavní změny odehrály uvnitř.

Konfigurace odpovídá zaměření na náročné zákazníky, procesor je Intel osmé generace Core i7 8565U, grafická karta Nvidia GeForce MX250 s 2 GB GDDR5 videopaměti. To samozřejmě není snadné v tenkém těle uchladit. V MateBook X Pro naleznete dvojici firemních ventilátorů Shark Fin Fans 2.0 s většími lopatkami - ty byly představeny již v MateBooku 13 na lednovém veletrhu CES. Větráky tak pracují v nižších otáčkách, a proto produkují méně hluku. Pokročilý řídicí systém se strojovým učením se snaží předvídat průběh změn teplot tak, aby začal včas chladit a aby nejvyšší otáčky ventilátoru potřeboval co nejméně.

Thndebolt 3 nabízí ďábelské rychlosti přenosu, což umožní svižně pracovat s externími diskovými poli nebo připojit vícero 4K displejů.

Ve výbavě potěší i superrychlý port Thunderbolt 3, nebo wi-fi standardu 802.11ax a také Bluetooth 5.

Huawei Matebook 14 s velmi tenkým okrajem displeje

Ze softwarové výbavy stojí za zmínku určitě systém Huawei Share 3.0 OneHop pro rychlé přenášení multimédií a souborů mezi notebookem a chytrým telefonem, a to včetně sdílené schránky - pokud dáte „Ctrl-C“ na notebooku, můžete obsah „Ctrl-V“ v telefonu.

Akumulátor s kapacitou 57,4 Wh by měl notebook udržet v chodu po dobu 13 hodin při sledování videa a 14 hodin kancelářské práce, předpokládáme ale, že pokud se v reálném provozu přehoupne přes deset hodin, bude to chválihodné. Přibalený USB-C napájecí adaptér podporuje několik standardů rychlého nabíjení, takže jej na cestách můžete využít k nabití celé řady různých zařízení.

MateBook 13 a 14

Další dva modely patří k dostupnější kategorii. Zatímco 13" model měl neoficiální premiéru již na veletrhu CES v lednu a o jeho parametrech si můžete přečíst v našem předchozím článku a během tiskové konference byla pouze oznámena jeho varianta s dotykovým displejem, 14" (přesněji 13,9") sourozenec je novinkou.



Na první pohled oba modely rozeznáte podle toho, že větší přístroj má po vzoru X Pro vyklápěcí kamerku mezi funkčními klávesami, u MateBooku 13 se prostě nevešla.

Huawei v základním vybavení dává v případě dotykových displejů i funkci, kdy můžete třemi prsty přejet po obrazovce a na základě tohoto gesta se vytvoří snímek obrazovky a pokud je text na ní v angličtině, pak se pomocí OCR rozpozná a vypíše do pravého sloupce, aby se s ním dalo dále pracovat.

I zde jsou displeje s poměrem stran 3:2 a tenkými rámečky, v případě 14" s šířkou jen 4,9 mm kolem displeje. Podíl displeje k okraji zde činí 90 procent. Rozlišení označované jako 2K+ (2160 × 1440 pixelů) slibuje hustotu 185 bodů na palec, stoprocentní pokrytí sRGB barevného prostoru je i zde.

Dotykový displej umožní pracovat s jedním speciálním gestem, které udělá screenshot obrazovky - ručně si i můžete označit oblast ořezu. Během tiskové konference takto vznikl screenshot ve tvaru srdce.

I u MateBooku 14 najdeme procesor Intel osmé generace Core i7 8565U a grafickou kartu Nvidia GeForce MX250 s 2 GB GDDR5 videopaměti. Stejně tak jsou ve výbavě čtyři reproduktory pro širší frekvenční rozsah zvuku a schopnost prostorové reprodukce Dolby Atmos.

Ceny Huawei Matebook 13 a 14 Ceny Huawei MateBook X Pro

Jak z provedení, tak výbavy i cen je jasné, že Huawei se bude v noteboocích soustředit zejména na náročnější a bohatší zákazníky. Nejlevnější variantu MateBooku 13 bude možné pořídit za 999 eur (26 tisíc korun), vyšší variantu MateBook X Pro pak za 1 999 eur (52 tisíc korun). Bez daně a lokalizace. Na české ceny a uvedení na tuzemský trh si ale počkáme nejspíše do letošního léta.