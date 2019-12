Procesor desáté generace je tu. V tenkém notebooku nabízí ticho a chlad

Původně jsme nový Swift 5 půjčovali proto, že jsme chtěli vyzkoušet procesor zbrusu nové desáté generace Ice Lake. Během testů procesoru jsme ale došli k tomu, že nemáme moc výtek vůči celému notebooku. Je tenoučký a lehký, zároveň však tuhý a pevný – ve zkrutu se trochu prohne displej, část s klávesnicí ale vůbec. Konečně má matný dotykový displej s velmi slušnými pozorovacími úhly. Má podsvětlenou klávesnici, Wi-Fi 6, 512GB SSD, 16 GB RAM a USB-C port s rozhraním Thunderbolt 3. A navíc docela akceptovatelnou cenu 28 990 Kč.

Intel Core i5-1035G1

Ale vraťme se k procesoru. Na desátou generaci postavenou 10nm technologií se čekalo velmi dlouho, vývoj a výrobu doprovázela řada komplikací. Ale již jsou na světě a na trh se postupně dostávají i jimi osazené notebooky. My jsme ve Swiftu 5 vyzkoušeli Core i5-1035G1.

Acer Swift 5

Intel se opět rozhodl trochu pohnout s logickou pojmenování procesorů – pokud vás zaujalo „G1“ na konci, tak to značí výkon integrovaného grafického čipu, jednička znamená základní „UHD Graphics“. Nejvyšší je G7 s nejvýkonnější verzí grafiky Iris Pro, u které nebudou mít opodstatnění mnohé dnešní samostatné grafiky.



Pokud je na konci číselného označení nula, odpovídá to původnímu označený „Y“, což jsou nejúspornější procesory pro nejtenčí přenosné notebooky. Námi zkoušený čip tak, navzdory supertenkému tělu notebooku, patří do té druhé kategorie, původní řady „U“, tedy výkonnějších úsporných čipů.

Výkon procesoru nás při běžné práci nijak nezdržoval, dovolíme si říci, že při většině použití (odpovídajících kategorii notebooku) bude dostatečná. Notebook je nastaven tak, že prioritou je tichý provoz a výdrž akumuátoru. Při plnm zatížení CPU i GPU (duem FurMark a CPU-Z) tak vidíme celkem rychlé omezení výkonu – z „turbo“ 3,2 GHz tak rychle spadne na úsporných 1,2 GHz.

Na notebooku najdete dva HDMI 3.0 porty, jeden USB-C port s Thunderbolt 3, HDMI port a sluchátkový konektor. Napájecí zdroj je klasická „škatule s odepínacím přívodním kabelem“, drobnější elegantní „power delivery“ adaptér bychom viděli raději, USB-C port napájení notebooku zvládne.

Při běžné práci to nepoznáte, procesor stihne většinu věcí vyříit dříve, než je systémem zpomalen, ale pokud spustíte úlohu, jejíž výpočet trvá déle než desítky sekund (zcela kontinuálně), úbytek výkonu je razantní. Je to ale rozumný kompromis – při „běžné práci“ jsou reakce systému bleskurychlé, notebook je ale stále tichý a velmi tenký (15 mm – bez gumových nožiček) a jen 940 gramů těžký.

Jak dopadl v testech uvádíme v tabulce:

PC Mark 10 Extended 3027 bodů 3D Mark Night Raid 6487 bodů GeekBench 5 SC 1129 / MC 3167 / OCL 5789 GeekBench 4 SC 5175 / MC 14146 / OCL 39104 Cinebench R15 48 fps / 475 bodů

Výdrž na jedno nabití akumulátoru při běžné práci s wifi a příjemným jasem displeje je 6 hodin 30 minut. To je dobrá hodnota, která však mnohým lidem neumožní nechat zdroj na jednom místě. Větší akumulátor by však zvýšil hmotnost a pak by Swift 5 nebyl nejlehčím v kategorii ...

V provozu

Zvuk reproduktorů odpovídá ultratenkému notebooku, hraje hlavně středy a výšky. Pro komunikaci bez problémů, na muziku a filmy to chce sluchátka. Mikrofon snímá hlas poměrně slabě a nevýrazně, naštěstí však srozumitelně.

Vestavěná kamera je bohužel stejně „nic moc“, tak tomu ve většině případů je. Někdy mám pocit, že někdo v roce 2005 vyrobil pět miliard snímacích čipů do webkamer a dodnes se z těchto zásob čerpá. Obraz nemá moc detailů a v horším světle šumí.

Během testu jsem notebook zabydlel a ne úplně ochotně jej po testu vracel – je to fakt příjemný a výborně použitelný notebook. Pokud bych si měl vymýšlet, rád bych na něm viděl slot na SD/microSD karty a ideálně i LTE modem a slot na SIM. Nejsou, škoda.