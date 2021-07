Google novou aktualizací zablokoval některé chromebooky

O něco málo více než deset minut trvala celá cesta od startu do přistání pro čtyři vesmírné turisty, kteří se v úterý...

Patrové vlaky jezdí už téměř 200 let, z prvních mohli cestující vypadnout

Patrové vozy využíváme už skoro 200 let. Objevily se ještě dřív, než přijely vlaky na Moravu a do Čech. Údajně to bylo...