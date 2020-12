Rozlučte se. Google končí s Cloud Print, Hangouts či Chrome App

I úspěšná společnost, jako je Google, se často setkává s neúspěchem. V určitém okamžiku musí rozhodnout, kdy v některé oblasti podnikání dává smysl pokračovat a kdy naopak udělat tlustou čáru. Otázkou je, kdy nastává ta pravá doba skončit s aplikací nebo službou. Ukončení produktu totiž bývá spjato s mnohými změnami ve firmách – mohou přijít o obrat, řešit se musí, co se zaměstnanci, kteří se na něm podíleli, a také to, jak to přijmou uživatelé. Zpravidla nejlepším řešením je začít pracovat na novém či lepším produktu.

Google od svého založení v roce 1998 musel učinit nepřeberné množství rozhodnutí, včetně těch nepopulárních. Rozhodnutí, která nebyla vždy přijata dobře. Jenže technologický obr a dnešní doba se vyvíjí tak rychle, že je zapotřebí neustále inovovat. To jde ruku v ruce s nutností činit náročná rozhodnutí ohledně alokace a přerozdělení zdrojů. Letos tomu nebylo jinak.

Cloud Print

Po deseti letech končí 31. prosince 2020 u Google možnost vzdáleného tisku. Revoluční služba Cloud Print (Tisk z Chrome) byla představena v roce 2010 a dlouho to byla pro zařízení s Chrome OS dokonce jediná možnost, jak z nich vytisknout dokument. Google službu opouští i proto, že Chrome OS nyní tiskne přímo a služby vzdáleného tisku jsou již běžnou součástí konkurenčních možností spolupracujících právě s operačním systémem od Googlu. Cloud Print je obsažen v každém prohlížeči Chrome a tím pádem jej mohl využít každý počítač, ke kterému měl uživatel připojenou tiskárnu. Cloud Print je nativně zabudován i u obrovského množství tiskáren, které stačilo mít pouze připojené k internetu a k tisku na nich nebylo třeba použít žádný počítač – tiskovou úlohu na ně stačilo odeslat.



Hangouts

O konci komunikační platformy Hangouts jsme již slyšeli mnohokrát. Tentokrát je to však definitivní. Chatovací a videokonferenční nástroj, který se objevil 15. května 2013 a sloužil k rychlé komunikaci napříč platformami, skončí v první polovině roku 2021. Přesné datum zatím nebylo oznámeno, ale již nyní Google doporučuje si data v nich zálohovat prostřednictvím služby Takeout (export dat) nebo je migrovat a začít využívat jejich staronové služby Chat nebo Meet.

Ty budou i nadále podporovány s tím, že štafetu by měl převzít právě Google Chat. Má řadu funkcí a podle všeho by se měl stát konkurentem Slacku či Teams. Hangouts za svoji dobu prošly zajímavým vývojem, a dokonce v roce 2017 nahradily jiný projekt Googlu, a to komunikátor Talk.



Poly

Google Poly je platforma pro sdílení 3D modelů. Její životní cyklus bude ukončen 30. června 2021. Historii začala psát listopadu 2017. Sloužila jako katalog 3D objektů. Uživatelé na ni mohli nahrávat svá 3D díla, procházet konkurenční, ale i stahovat k dalšímu použití. Záměrem bylo umožnit tvůrcům různých projektů snadné sdílení a přístup k 3D objektům. V tuto chvíli obsahuje bezplatná knihovna tisíce 3D objektů pro použití ve virtuální realitě a aplikacích rozšířené reality. Nechcete-li o ně přijít, tak si je stáhněte.



Expeditions

Google Expeditions (česky expedice) je poutavý vzdělávací nástroj, který od roku 2015 umožnuje vyrážet na exkurze ve virtuální realitě nebo prohlížet objekty v rozšířené realitě. Prostřednictvím toho lze prozkoumávat historické památky, přejít až na úroveň atomů, přiblížit se na dotek ke žralokům, dokonce i navštívit vesmír.

Jeho poslední den prostřednictvím aplikací pro Android a iOS bude 30. června 2021. Většina dostupných prohlídek bude migrována do samostatné aplikace Google pro umění a kulturu, což uživatelům umožní prohlížet je prostřednictvím webu nebo mobilu i nadále. Prohlídky se skládají z 360stupňových panoramatických snímků zachycující muzea, festivaly a různé divy světa.



Chrome App

Chrome App, nebo-li aplikace pro browser Chrome. Jde o speciální aplikace, které lze získat z internetového obchodu Chrome (v něm se kromě těchto aplikací nachází také rozšíření a motivy pro Chrome). Letošního března Google oznámil postupné ukončování těchto aplikací s tím, že vývojáři již nemohou přidávat nové. Konec využívání těchto aplikací, které se nikdy moc nerozšířily, běžnými uživateli nastane v červnu 2021 (definitivní konec pro firmy potom o rok později). Ukončení bylo vysvětleno tím, že tyto aplikace již nejsou zapotřebí, protože je nahradily jiné technologie (např. HTML 5, Progressive Web Apps (PWAs). ). Samotný internetový obchod Chrome však nekončí a dále v něm najdete různé doplňky.



Google Photos

Služba Fotografie Google v roce 2021 sice neskončí, ale čeká ji velká změna. Od 1. června 2021 se vypne jedna z nejpopulárnějších funkcí této služby – bezplatné neomezené úložiště pro fotografie ve vysoké kvalitě (nikoliv původní) napříč platformami. Po tomto datu se všechny nahrané fotografie započítají do vašeho bezplatného datového limitu 15 GB (či více, pokud máte). Všechny fotografie nahrané před 1. červnem příštího roku však budou i nadále k dispozici v rámci neomezeného úložiště zdarma. Google fotografie mají více než miliardu uživatelů. Společnost Google uvádí, že služba hostí více než 4 biliony obrázků a videí, přičemž každý týden jich přibude dalších 28 miliard. A to už vyžaduje velké úložiště, proto není divu, že došlo ke změně přístupu.



Zamáčkněte slzu

I přestože se na první pohled zdá, že rok 2020 se u Google nesl v duchu ukončování vybraných produktů, v souhrnu nikterak zvlášť nevybočoval z předchozích let. Společnost přitom letos vylepšila stávající služby, nebo zavedla nové. Jde například o spuštění VPN v Google One, přidání komunitního kanálu do Google Map, změnu designu řady ikon produktů, vylepšení Androidu, Chrome, nebo nedávného příchodu herní cloudové platformy Google Stadia do ČR. V roce 2021 se tak u ní jistě máme opět na co těšit.